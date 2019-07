El PSOE pide responsabilidades al alcalde de Sotosalbos tras el empadronamiento de Javier Maroto

El secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, afirmaba que el empadronamiento de Javier Maroto en Sotosalbos es un fraude y exige responsabilidades al alcalde del municipio, Feliciano Isabel. También evidenciaba que Maroto tan solo quiere ser segoviano para hacerse con el cargo de senador autonómico

Aceves aseguraba que todo el mundo sabe que no vive, ni reside, ni tiene vinculación alguna con el propio municipio. Además, decía que la piedra está en el tejado del alcalde de Sotosalbos y explicaba que él es el encargado de tramitar el expediente de empadronamiento y eso no solo significa aceptar que una persona se empadrone en tu municipio, sino también cumplir con la legalidad.

El secretario provincial añadía que la normativa dice que hay que tener la vecindad y también la residencia al menos durante seis meses al año en dicho municipio. Asimismo, pedía al Partido Popular de Segovia y al alcalde de Sotosalbos que cumplan con la legalidad y exigía que deberían darle de baja del padrón de oficio porque no cumple con los requisitos de empadronamiento como marca la normativa. También resaltaba que si Feliciano Isabel no cumple con lo que tiene que hacer, el PSOE no va a parar hasta demostrar que es un empadronamiento fraudulento.

Por otro lado, el secretario provincial comentaba que lo ocurrido ayer en el Congreso evidencia la falta de responsabilidad de UP, PP y Cs y ha asegurado que la ciudadanía reclama un gobierno. Asimismo, expresaba que la legislación debería sufrir una modificación para que esto no vuelva a ocurrir.

El diputado nacional señalaba que Pablo Iglesias ha impedido por segunda vez que se formara un gobierno progresista y se demostraba que cuando más falta hace la unión de la izquierda, Podemos se acaba aliando con la derecha y votando en su mismo sentido, impidiendo así la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Además, resaltaba que los líderes de PP y Cs mostraron que no tienen talla de Estado, acusando a sus partidos de mirar poco por el bien del país y su economía.