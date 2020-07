El presidente de la Diputación de Segovia reconoce un error en las gratificaciones a funcionarios

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha salido al paso de las reacciones que en estos días ha suscitado el acuerdo de la junta de gobierno en el que se gratificaba a 41 funcionarios por “el especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés, iniciativa, esfuerzo, dedicación, disponibilidad y logro de objetivos alcanzados durante la situación sanitaria excepcional derivada del Covid-19”. De Vicente ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar la propuesta de anulación de este punto del orden del día porque “en la buena intención de valorar el trabajo realizado por los diferentes profesionales que están incluidos en esa lista y que, han demostrado un gran compromiso con la institución más allá de su horario laboral y las responsabilidades de sus respectivos puestos, no queriendo pasar las horas extras que estaban realizando, no consideré el malestar que podía traer en el personal de los centros que, para mí, han sido los verdaderos héroes de esta pandemia y así lo he reconocido públicamente y en numerosas ocasiones desde el principio”.

La manera de proceder con los funcionarios que están en esa lista “ha sido del todo objetiva ya que decidimos tomar la iniciativa para valorar económicamente su dedicación, ya que ninguno de ellos quiso solicitar compensación alguna”. Llegados a este punto, “instaremos a cada uno de ellos a solicitarlo ahora, si así lo consideran oportuno, como así lo ha hecho el personal de atención directa de los diferentes centros residenciales”.

En cuanto a las decisiones tomadas respecto al personal de los centros, el presidente provincial ha aclarado que, “desde el inicio se ha tenido una comunicación fluida con los representantes sindicales y ha sido con ellos con quienes hemos consensuado todas las decisiones en relación a las gratificaciones a trabajadores en los centros residenciales”. En este sentido, Miguel Ángel de Vicente ha explicado que “prefirieron cobrar las horas extras y disfrutar de días de libre disposición porque la carga de trabajo y la presión había sido muy grande y necesitaban descanso”.

En su comparecencia ante los medios, De Vicente ha reconocido el error ya que “aunque tengo el pleno convencimiento de que todas las personas que engrosan esa lista merecen una compensación por el trabajo que han realizado, tengo claro que hay muchas más que merecen estar ahí, ya que todo el personal de la Diputación se ha volcado para sacar el trabajo adelante, cada uno en su parcela”. El presidente ha querido dejar claro que “este era un primer paso, ya que lo que estaba previsto era conceder gratificaciones a todo el personal de los centros de de la Diputación de manera proporcional a la masa salarial, estaba preparado, pero finalmente no se va a ejecutar”. De esta manera, la Diputación ha iniciado el procedimiento para “proponer a la Junta de Gobierno un acuerdo de anulación del anterior para dejar sin efecto la parte dispositiva de éste”.

Además, el presidente ha querido dejar claro que “no hay dinero suficiente para pagar el agradecimiento eterno que yo tengo para la labor que se ha realizado en las residencias cada día, estando en primera línea de actuación, en contacto directo con el virus y manteniendo una actitud de profesionalidad máxima a pesar de las circunstancias tan adversas que han tenido que soportar a diario”. Por eso, ha expresado De Vicente “no me cuesta pedir perdón a cada uno de ellos si se han sentido menospreciados por este acuerdo”.