El presidente de la Diputación exige que el vicerrector de la UVa evite la "demagogia política"

El presidente de la Diputación ha exigido al vicerrector del campus segoviano de la Universidad de Valladolid que no haga demagogia política. Es la respuesta de MIguel Ángel de Vicente después de que Agustín García Matilla, en un acto junto a los decanos de las facultades que la UVa mantiene en Segovia, y en el que desgranó datos de matrícula e infraestructuras, asegurase que el anterior presidente de la institución provincial, Francisco Vázquez, se comprometió a realizar una aportación a la universidad de 200.000 euros. García Matilla aludía personalmente a De Vicente.

Unas declaraciones que no han gustado nada al presidente provincial. Imitando al vicerrector, ha reunido a todo su equipo de gobierno para comparecer ante los medios y lanzar este mensaje. Las palabras del vicerrector han llevado a De Vicente a señalar que se refiere a supuestos compromisos pasados de personas que no están ya en la Diputación, recordando que no se trata de una entidad financiera a la que pedir créditos. Por eso, se ha mostrado visiblemente molesto de que García Matilla le lance un toque de atención a nivel personal.

Los datos usados por el vicerrector sobre IE Universidad están tomados de manera interesada y sesgada, según el presidente de la Diputación, que ve un intento de desgaste político a una institución gobernada por el PP, mientras no se hace lo mismo con el Ayuntamiento de Segovia, a pesar de que el campus María Zambrano se ubica en la capital. De Vicente ha ido más allá y, fijándose en las cuentas de la Universidad de Valladolid, ha afirmado que dedica 455.000 euros a los estudios universitarios del profesorado, ante lo que ha cuestionado por qué no pagan sus matrículas como el resto de los alumnos. También ha enumerado otras partidas.

Miguel Ángel de Vicente ha ofrecido lo mismo que se brindó en su día a la universidad SEK y que heredó después IE Universidad. Según ha explicado, podría buscar un edificio histórico en la provincia, para que la institución educativa lo restaure y use. A cambio, la Diputación podría aportar dinero pero también recibir 50 becas a disfrutar por jóvenes de la provincia. Pese a todo, De Vicente ha asegurado tener la mano tendida y la puerta abierta para tener un encuentro con el vicerrector del campus segoviano.