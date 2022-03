El 'pógcar' segoviano que impulsan tres emprendedoras "de pueblo"

¿Qué es la repera?

La repera somos la comunidad de las emprendedoras que elegimos crecer en lo rural y evolucionar en lo digital. Digamos que el pueblo es donde queremos estar, vivir y trabajar, pero también nos hemos dado cuenta, sobre todo a raíz de la pandemia, de que queremos nuestro trocito de la tarta del internet. Aprovecharnos también del comercio digital. A ver si va a estar todo perro pichichi vendiendo por internet y nosotras somos las pánfilas que nos quedamos en nuestro pueblo.

¿Quiénes forman La Repera?

Somos tres emprendedoras rurales. A mis compañeras ya las conoces porque las has entrevistado ya con sus emprendimientos. Una es Raquel, de quesería artesanal de Sacramenia. Raquel es nuestra emprendedora veterana, ella lleva 21 años con su empresa. Luego tenemos a la emprendedora primeriza que es Belén de La Manitas de Sacramenia que cumple ahora dos años con su emprendimiento. Y por último estoy yo, Tam, que soy la desemprendedora. Es decir, yo tuve un emprendimiento que tuve que cerrar con la llegada de la pandemia. Y la culpa de que tuviera que cerrar no es de la pandemia en sí. Fue por el hecho de que no senté bien los cimientos de mi negocio y, al primer viento que sopló un poco fuerte, pues se me derrumbó. Esto además supuso para mí mi vuelta al pueblo. Ese lugar del que a una generación entera se nos dijo que había que huir para triunfar, pero al que al final todos necesitamos regresar. Es el hogar.

Y allí fue cuando coincidí con Raquel y con Belén más a diario y empezamos a charlar y a compartir vivencias, experiencias y soluciones a los problemas de nuestros emprendimientos juntas y yo empecé a explicarles un poco cómo va eso de vender por internet, las redes sociales y demás. Esas charlas nos venían muy bien a las tres, nos dimos cuenta de que lo que no sabía una lo sabía la otra. Y entre charla y charla fue cuando se nos ocurrió que oye, pues que lo mismo a otras emprendedoras rurales les podría venir bien escuchar o participar en nuestras charlas y yo busqué en mi baúl de los recuerdos de periodista y decidimos que lo que haríamos sería un pódcast.

¿Qué es eso de un pódcast?

Para la que no sepa lo que es un pódcast, que no se preocupe que no hemos nacido aprendidas, de hecho, nosotras aún no lo sabemos pronunciar y decimos: el pógcar. La mejor descripción que hay es la que hace mi abuela: “Las chicas hacen un programa de radio, pero sin emisora. Lo suben al internet y cada cual lo escucha cuando mejor le venga”. Eso es un pódcast. Y en el pógcar lo que hacemos es: desahogarnos, aprender y reirnos mucho.

Desahogarnos: contar nuestras movidas de emprendedoras rurales, las cositas que nos pasan, las penas, las alegrías, las dificultades y las soluciones. Porque el emprendimiento es muy solitario, pero resulta que por lo que tú vayas a pasar o estés pasando, ya hay otra que ha pasado por lo mismo y puede prevenirte para que si tropiezas -que al final es como una va a prendiendo-, caigas en blandito. Al menos que vayas sobre aviso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Aprender: Mogollón, todos los santos días. Invitamos a las que nosotras llamamos Maestras, es decir, profesionales de lo suyo de algo digital. Porque si pretendes vender por internet, algo tienes que saber de vender por internet. Entonces las maestras nos cuentan de qué va su profesión y para qué sirve lo que ellas hacen. Gente que sabe de lo suyo, pero que, además, habla nuestro idioma, comprende nuestra ignorancia digital y sabe que nosotras queremos y necesitamos que a través de la pantalla se refleje nuestra alma, nuestra pasión por hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos. E incidimos mucho en cómo comunicarnos a través de internet para reflejar precisamente eso no, la autenticidad de lo que hace la emprendedora rural.

Y, por último, nos reímos… mucho. Nos reímos de nosotras, de nuestra ignorancia digital, de que somos unas antiguas a veces, de que lloramos todos los días, de que no sabemos cosas que sabe todo el mundo. Nos tomamos esto con humor, porque penas pasamos a diario y necesitamos echarnos unas buenas risas, que eso también es terapéutico.

¿Dónde podemos escucharos y formar parte de esa comunidad?

Pues estamos presentes en todas las plataformas de escucha de pódcast, pero como sabemos que muchas no sabéis aún lo que es un pódcast y no tenéis esas aplicaciones, pues tenemos canal en YouTube que ese sí que lo conocemos todas. Se llama eres la repera. Y por supuesto, en nuestras redes sociales y en nuestra web, ereslarepera.com donde ahí además pues pueden apuntarse, subirse al carro como decimos nosotras, para formar parte de nuestra comunidad, echarnos una mano entre todas y crear esas sinergias tan estupendas que surgen cuando juntas a gente con cosas en común como es esto de ser emprendedora en lo rural.