La plantilla del parking subterráneo de Ezequiel González se siente defraudada por el Ayuntamiento de Segovia

Pena. Es quizá el sentimiento que más repitan las siete trabajadoras del aparcamiento subterráneo del paseo Ezequiel González. Todo apunta a que el Ayuntamiento de la capital municipalizará su gestión tras el verano. Aunque el trámite aún tiene que pasar por el Pleno. Pero la plantilla de la actual empresa adjudicataria lo va asumiendo. Así lo ha expresado en los micrófonos de COPE una de esas trabajadores, Lidia Vélez.

El contrato de concesión vencía a mediados de marzo y el Consistorio aprobaba el pasado mes la creación de una comisión para valorar la gestión directa del espacio. Algo que parece ya decidido, según Vélez que, junto al resto de la plantilla ha iniciado una recogida de firmas, tratando de impedir ese desenlace. Lamenta la postura del equipo de gobierno.

Otro de los elementos que menos les ha gustado es la oferta a personal laboral municipal para trabajar en horario nocturno en ese espacio, por 275 euros al mes. Algo a lo que ser refería también en estos micrófonos el portavoz municipal del PP, Pablo Pérez, agregando que sería una oferta para trabajar durante diez horas y media, quince días al mes.

Vélez ha asegurado que la empresa adjudicataria ha comentado a la plantilla de siete personas que "no tiene mucha más voz" en el asunto, si en el Ayuntamiento han decidido no sacar una nueva licitación. Los cálculos de esta empleada apuntan a que, a mediados de septiembre, podría estar ya en vigor esa gestión directa. Además, lamenta la postura en el asunto del primer teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Zamora, recordando su condición de sindicalista, por no haberse mostrado más cercano a su postura en esta situación.