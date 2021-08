El Plan de Sostenibilidad Turística ‘Hoces de Segovia’, a la convocatoria extraordinaria del Ministerio

La diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez ha asistido al Foro de Turismo de Castilla y León en Valladolid donde se han analizado las novedades y convocatorias de ayudas que afectan al sector turístico y en el que se ha presentado el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino de Castilla y León para la convocatoria extraordinaria de fondos europeos. Una convocatoria en la que la Diputación de Segovia ha puesto todas sus esperanzas redoblando esfuerzos para presentar su Plan de Sostenibilidad Turística ‘Hoces de Segovia’ tras haber trabajado todo el verano para adaptar el proyecto presentado en mayo a la nueva estrategia marcada por la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de España ha anunciado 115,8 millones de euros para Castilla y León en el reparto de los fondos y, para Magdalena Rodríguez, “resulta fundamental para el desarrollo turístico de nuestros pueblos conseguir que nuestro Plan sea elegido para que esos más de 3 millones de euros que contempla recalen en nuestra provincia, ya que es una apuesta muy decidida por el medio rural, para que, de una vez, por todas se convierta en un territorio de oportunidades porque, sin duda, tenemos todo turísticamente hablando para que así sea”.

En este sentido, la diputada de Turismo no entiende la polémica suscitada por parte del Ayuntamiento de Segovia que ha afeado en varias ocasiones a la Consejería que en este 2021, se repartan 41,2 millones de euros enfocados a destinos rurales. Desde la Junta se ha seguido este criterio por ser Castilla y León una comunidad eminentemente rural y líder en Turismo Rural dentro del territorio nacional. Para Rodríguez “los datos avalan que el viajero cuando viene a Castilla y León busca el turismo rural, no obstante, el Ayuntamiento de Segovia podía haber presentado su proyecto a las dos convocatorias ordinarias anteriores y no lo ha hecho”.

En este sentido, ha incidido en que “nosotros llevamos prácticamente un año trabajando en nuestro Plan de Sostenibilidad Turística para las Hoces de los ríos Riaza y Duratón, con un equipo de trabajo que se ha volcado para que, a pesar de que nuestro proyecto no resultó elegido en la anterior convocatoria, intentar que sí lo sea en esta cuyo plazo de presentación concluye el 20 de septiembre”. Además, la diputada también ha destacado que “todas las propuestas que recoge nuestro Plan están consensuadas con el sector, porque en el proceso de elaboración hemos ido de la mano con ellos, realizando numerosas reuniones con los diferentes agentes del sector turístico a los que les afectaba la zona a desarrollar: Grupo de Acción Local, Ayuntamientos afectados, Asociación de Turismo Rural y Activo, Patrimonio Natural y otros colectivos implicados”.

Rodríguez ha destacado que “tenemos ya un arduo trabajo hecho, no partimos de cero y ahora estamos adaptando esa labor a los nuevos ejes marcados por el Gobierno y la Comunidad Autónoma”. Esta tarea “nos llevará a incrementar los tres millones de euros solicitados en la anterior convocatoria, pero con sentido, con un único hilo conductor y sobre todo alineado y con cohesión”. Magdalena Rodríguez ha lamentado también que el concejal de Turismo, Miguel Merino, esté haciendo tanto ruido con este asunto porque “también podría haber elevado su queja al Gobierno de España porque nuestra región debería haber recibido más cantidad en el reparto de esos fondos europeos, si se compara con otros territorios”. No obstante, los núcleos urbanos podrán presentarse a las otras dos convocatorias extraordinarias que tendrán lugar en 2022 y 2023, la primera de ellas dedicadas exclusivamente a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y dotada con 44,8 millones de euros.

Precisamente, una de las cuestiones que más diálogo ha suscitado durante la celebración de la jornada de ayer fue el desequilibrio entre lo que se va a repartir este año entre todas las entidades locales del medio rural y lo que se repartirá al año que viene entre 18 municipios, “pues solo hay 18 municipios en Castilla y León con más de 20.000 habitantes”.