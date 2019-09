22 votos a favor (los de PSOE, PP y Ciudadanos), dos en contra (los de IU) y una abstención (la de Podemos-Equo). Ese ha sido el resultado con el que ha quedado aprobado definitivamente el Plan Especial de las Áreas Históricas, el PEAHIS, que entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Sin embargo, el debate en el Pleno del Ayuntamiento de la capital no se ha centrado demasiado en el contenido del documento y sí en las consecuencias del acuerdo de gobierno que permite que los socialistas mantengan el gobierno de la ciudad y cómo sus socios en ese gobierno, Izquierda Unida, han votado en contra del plan.

Y eso, a pesar de que la concejala de Urbanismo, Clara Martín ha tratado de todos los medios de reconducir ese debate hacia el alcance del PEAHIS. Por ejemplo, en cuanto al papel que puede jugar para frenar la sangría demográfica que sufre la capital en los últimos años y, de manera especial, el casco histórico. Sin embargo, el debate ha ido por otros derroteros.

Los portavoces de PP y Ciudadanos se han centrado en afear a Izquierda Unida su posicionamiento contrario a un tema tan importante para la ciudad.

Y después de que en días precedentes tanto la alcaldesa, Clara Luquero, como el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, hayan defendido que pueden estar en desacuerdo en algunos puntos siempre que coincidan en lo importante y en la idea de ciudad, el líder municipal de los populares, Pablo Pérez ha criticado lo que ambos pueden considerar importante, ya que en un asunto como el PEAHIS se permiten discrepar.

Por su parte, el concejal de Podemos-Equo, el socio programático de los socialistas (que no de gobierno, como ha vuelto a recalcar la alcaldesa), ha tratado de desmarcarse un tanto del tono del debate. Por un lado, lamentando no haber estado presente en la elaboración del plan. Algo difícil cuando la formación morada no ha tenido representación hasta este mandato. Guillermo San Juan ha establecido su diagnóstico sobre los riesgos del PEAHIS.

Pero el grueso del debate ha ido por otro lado y las críticas de PP y Ciudadanos confluían en Izquierda Unida a quien Noemí Otero ha acusado de fallar a la ciudad. En esa línea, el portavoz del PP, Pablo Pérez, ha instado al equipo de gobierno a pedir disculpas. No solo por mostrar esa división en un asunto tan importante, como ha reiterado, sino también por el retraso acumulado por el documento hasta que por fin va a ver la luz.

Antes de la votación, ha cerrado las intervenciones la alcaldesa, con agradecimientos a todos los que han tenido que ver con el PEAHIS en los últimos años. Pero después de que Pablo Pérez asegurase que él no habría pactado nunca un gobierno con un grupo que iba a votar en contra del documento, Luquero le ha recordado que representa a unas siglas que en el pasado entregaron el bastón de mando capitalino al CDS, siendo el grupo menos votado. Una etapa que la regidora ha identificado con “parálisis” para Segovia.

Finalmente, 12 votos de la oposición y 10 del equipo de equipo de gobierno han sido los que han sacado adelante este Plan Especial de las Áreas Históricas.