La patronal calcula que Segovia tiene 131 empresas menos que hace un año

La profundidad de la crisis económica asociada a la sanitaria ha dejado en el último año 131 empresas menos en la provincia de Segovia, según los cálculos de la Federación Empresarial Segoviana (FES), sin contar las que actualmente están cerradas o al mínimo de su actividad y cuyo cierre se producirá en breve si no hay un cambio radical en la situación; y a 2.100 personas en paro en la provincia de Segovia, sin contabilizar los más de 2.700 trabajadores en situación de ERTE.

“Estos datos son suficientemente clarificadores para justificar nuestra demanda urgente de apoyo a la actividad económica, sin perjuicio de la protección de la salud pública. Las ayudas son claramente insuficientes, y en ocasiones de acceso complejo. Y en este contexto, no se puede entender ni la subida de la presión fiscal anunciada para 2021, ni el incremento de la cuota de los autónomos. Sin ingresos, es imposible hacer frente a los pagos”, según el presidente de la patronal segoviana, Andrés Ortega.

Precisamente, Ortega ha convocado un comité ejecutivo extraordinario de FES, ante la grave evolución que presenta la pandemia en el territorio segoviano y las nuevas medidas restrictivas adoptadas por la Junta de Castilla y León. La reunión del órgano ha culminado con una declaración conjunta en la que se reafirma el compromiso de la federación, con la preservación de la salud pública y la toma de medidas con criterio técnico y sanitario para frenar la nueva ola de contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos a causa de la Covid-19.

La patronal segoviana demanda que las administraciones públicas actúen "de forma coordinada y no contradictoria, generen certidumbre, “dejen de legislar al minuto” e informen con tiempo suficiente", además de pedir un trámite de consulta previa a los sectores que resultarán más afectados por las medidas, que deben ser "coherentes y proporcionadas" respecto a las que se adoptan en otras comunidades, sobre todo las limítrofes. En este sentido, el comité lamenta que, ante el progresivo incremento de la demanda de asistencia hospitalaria en la provincia, aún no se haya dotado a Segovia de una nueva estructura hospitalaria transitoria “de la que se lleva hablando meses pero ni hay acuerdo sobre cuál sería su ubicación idónea ni se ha hecho ningún movimiento para equiparla de recursos humanos y materiales”.

Así, recalcan que se ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de contar con una infraestructura "adicional rápida" que pueda dar respuesta a la creciente demanda de atención hospitalaria. FES lamenta que no se cuente con ella, "a pesar de que existen inmuebles en la ciudad que pueden ser útiles". Por eso, instan a las administraciones a que lleguen a un "acuerdo urgente" y esta dotación pueda ponerse en marcha "cuanto antes”.

FES recuerda también el “amplio consenso” que existe entre la ciudadanía de la provincia sobre la necesidad de un nuevo hospital, un proyecto que entiende es más a medio plazo pero sobre el que reitera su conveniencia. “No se ha vuelto a hablar sobre el asunto, y no entendemos por qué ha desaparecido de la agenda”. En el área sanitaria, el comité de FES exige asimismo una mayor agilidad en el proceso de vacunación, ya que alcanzar el mayor porcentaje de inmunidad en el menor tiempo posible es la "llave" para que se aminore el problema sanitario y “lo que entendemos por normalidad se reactive, desde la movilidad natural de personas y mercancías como la propia actividad normalizada de las empresas”.

“A estas alturas no resulta ni comprensible ni razonable que no se pongan todos los recursos sanitarios disponibles (públicos, clínicas privadas, del Ejército…) para acelerar el proceso de vacunación todo lo posible, ni que se refuerce el personal apto para poner las vacunas. Y menos se puede entender que no exista unidad de acción entre las distintas administraciones, independientemente de su color político, para hacer frente a este reto. Es decepcionante que la ciencia haya sido capaz de poner a disposición una vacuna en un tiempo absolutamente récord y que el sistema sea lento, ineficiente y poco ambicioso para alcanzar cuanto antes un rango de población vacunada que ofrezca garantías”.

En su declaración conjunta, el comité ejecutivo de FES pide “desterrar de una vez la aparente dicotomía entre preservar la salud y preservar la actividad económica porque no son incompatibles. Lo que sí resulta incompatible es no acompañar las medidas de protección y restricción con ayudas directas a las empresas a las que se impide trabajar. Hablamos de aportaciones directas de liquidez y de exenciones totales de impuestos, no de aplazamientos, avales y líneas de financiación que en estos momentos no ayudan a rescatar a miles de empresas agonizantes”.

El Comité Ejecutivo de FES explica a este respecto que “en muchas ocasiones las ayudas y subvenciones se comunican, se anuncian, pero no terminan de llegar a las empresas, por lo que pedimos que su publicación en los boletines oficiales signifique su inmediata puesta a disposición y que se trabaje en la agilidad de los mecanismos de concesión”. “No entendemos por qué no se está indemnizando a las empresas a las que se les impide trabajar, como se hace desde el principio en otros países de nuestro entorno europeo”.

FES considera asimismo que es necesario prorrogar los ERTES hasta el final efectivo de la pandemia, sin necesidad de negociar nuevos plazos parciales, de forma que se ofrezca seguridad a las empresas a la hora de hacer frente a nuevas oleadas y nuevas restricciones. En esta materia, FES lamenta que se esté “penalizando a las empresas que recuperan a una parte de sus trabajadores en ERTE cuando se les permite cierta actividad e incluso a las empresas que no han acudido a esta fórmula, manteniendo sus plantillas”.