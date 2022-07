Pablo Rincón: “la actividad agropecuaria se complica cada vez más y la rentabilidad es menor”

El sector primario vive cada vez más dificultades y son muchos los desafíos a los que se tiene que enfrentar. El que está más de actualidad es el de los incendios forestales que están asolando Castila y León, una situación de la que no escapa la provincia de Segovia. Y es que el incendio de Navafría, que llegó a estar declarado de Nivel 2, quemó 894 hectáreas, de las que 94 eran de terreno agrícola y 91 de pastos. Una cuestión preocupante según ha reconocido en los micrófonos de Mediodía COPE en Segovia el secretario general de Asaja Segovia, Pablo Rincón, que explica que “el incendio de Navafría ha causado muchos daños, principalmente al ámbito ganadero, ya que se han dañado algunas de sus instalaciones e incluso el propio ganado. Por ello nos pusimos en contacto con el delegado territorial de la Junta, para ver si a través de la Consejería de Agricultura articulan medidas para paliar este tipo de incendios y pueden entrar también los afectados del incendio de Navafría, aunque haya otros fuegos de mayor envergadura en la comunidad”.

Rincón también se ha pronunciado sobre el cambio en la ley del lobo, que prohíbe su caza al norte del río Duero: “lo valoramos de forma muy negativa puesto que introducir al lobo en el LESPRE lo único que hace es sobreproteger a una especie que no debe tener esa sobreprotección”. El dirigente agrario afirma que “lo que se está viendo en Segovia es que el lobo está causando mucho daño al sector ganadero y no se le está poniendo freno. Hay ganaderos que ya están desesperados e incluso me transmiten que están con ganas de tirar la toalla porque cada vez que llegan a su explotación tienen algún choto muerto o alguna vaca abortada”. Por ello añade que ”desde ASAJA estamos realizando una recogida de firmas para que cambie la forma de gestionar el tema del lobo. Pedimos que a los ganaderos con daños por ataques de lobos se les indemnice como tiene que ser y que se permita matar lobos en las zonas donde hay sobrepoblación y donde existe un masivo ataque hacia nuestra ganadería”.

Por último, Pablo Rincón se ha centrado en el sector agrícola. Un sector que está viendo como “la cosecha de cereal ha sido bastante mala y nos preocupa también la próxima. La sequía tan grande que tenemos ha afectado a la cosecha de cereal y leguminosos y estamos bastante preocupados por el cultivo de girasol porque si no cae una gota pronto, va a ser una cosecha catastrófica”. El secretario general de Asaja también ha mostrado su descontento ante la nueva PAC, aseverando que “no es de recibo que se esté apretando cada vez más al sector que da de comer a España. El desarrollo de la actividad agropecuaria se complica cada vez más y la rentabilidad es menor, hay que mirar por el sector agrario que es la base de que haya gente en nuestros pueblos y la base de nuestra alimentación”.