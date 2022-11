Once personas han perdido la vida en carreteras segovianas en lo que va de año

La Jefatura Provincial de Tráfico ha recordado hoy a las víctimas en accidentes en carreteras con un minuto de silencio. Se suma así un año más a la convocatoria en este Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas 2022 que promueve Naciones Unidas desde 2005, y cuyo lema es ‘Justicia’. Las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico ha acogido el sencillo acto, que ha consistido en un minuto de silencio, en el que han participado trabajadores de la DGT, junto con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, y el jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor.

La subdelegada del Gobierno subrayó que “con este día queremos recordar a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias, a quienes han perdido un ser querido en la carretera o sufren las secuelas de un siniestro vial”. También busca este día “concienciar a los ciudadanos de que se extreme la prudencia ante el volante y se cumplan las normas de tráfico, para evitar accidentes y desgracias personales y familiares”, añadió.

En lo que va de año, once personas han perdido la vida en diez accidentes en carreteras de la provincia, un 83 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fallecieron seis ciudadanos. En el conjunto del territorio español, también se observa un incremento en el número de muertos en accidentes de carreteras, de un 13 por ciento, y en Castilla y León de un 34 por ciento (con 114 fallecidos este año). En la provincia, por carreteras, se han registrado dos accidentes con dos fallecidos en la N-VI; dos siniestros con dos fallecidos en la N-110; y tras accidentes con cuatro fallecidos en la SG-205.

La causa más recurrente en los siniestros mortales es la distracción o desatención mientras se conduce distraída o desatenta, presente en seis de los accidentes, combinada con otros factores como la velocidad inadecuada, el cansancio y sueño o no respetar prioridad de paso. Por edades, tres de los fallecidos tenía entre 40 y 50 años; otros tres, entre 60 y 70 años; cuatro, entre 70 y 80; y uno, más de 80 años. Desde que comenzó el año, las carreteras segovianas han registrado 255 accidentes con víctimas, un 27,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2021. Además, han necesitado hospitalización 30 personas, frente a las 27 del año pasado.

A la vista de estos datos, “todos tenemos que sensibilizarnos y hacer lo posible para acabar con este importante incremento en los accidentes de tráfico, víctimas y muertos. No perder la concentración mientras conducimos, no utilizar el móvil y estar atentos a la carretera; descansar lo necesario y cuando sea necesario; el máximo respeto a las normas de tráfico, circular a la velocidad adecuada, fijarnos en la indicación de las señales; no consumir alcohol ni drogas si se va a conducir… Son algunas de las premisas que debemos seguir ante el volante”, apuntó la subdelegada del Gobierno.

Mientras, Naciones Unidas proclamó, en septiembre de 2020, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que tiene como meta la reducción de las muertes y traumatismos causados por el tránsito en un 50 por ciento para 2030.