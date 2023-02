El Obispado lamenta que el Ayuntamiento acabe con el convenio para el servicio religioso en el cementerio

El Obispado de Segovia lamenta que el Ayuntamiento de Segovia haya comunicado, "sin diálogo previo", que no desea renovar el convenio firmado mediante el cual se garantizaba una atención digna a las familias en las exequias celebradas en el cementerio y junto a las sepulturas. En ese sentido, recalca que la laicidad o aconfesionalidad del Estado no significa, "en absoluto", la no colaboración con confesiones religiosas.

La Constitución sostiene que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". El Obispado observa que "si se ayuda al deporte, a las actividades culturales y lúdicas, al transporte, etc. aunque no todos los ciudadanos lo compartan o hagan uso de tales servicios, es difícil entender que no se pueda hacer lo mismo con las familias de cualquier religión o creencia en momentos tan sensibles y difíciles como los del fallecimiento de un ser querido". En este caso, "parece que en vez de ampliar derechos se están socavando los ya existentes".

Ante esta situación, la institución eclesiástica, en cumplimiento de su deber pastoral y basándose en la libertad religiosa, está dispuesta a garantizar el referido servicio religioso de forma gratuita, bien a través de las parroquias de la ciudad, bien de otra manera adecuada desde la capilla del cementerio, propiedad de la diócesis. Para ello, el Obispado está dispuesto, si fuere preciso mediante un acuerdo con el Ayuntamiento, a realizar gratuitamente el rito funerario en el cementerio propiedad del mismo.

Todo ello se haría sin coste para las arcas municipales, "puesto que parece que dedicar un 0,014% del presupuesto municipal anual es un agravio para todos aquellos que no usan este servicio". Las mismas fuentes destacan que, en ese presupuesto anual de 66.661.915 millones de euros, la inversión en el servicio religioso demandado por la gran mayoría de las familias asciende a 9.365,4 euros. En definitiva, una "cifra insignificante para el consuelo que supone a las familias segovianas que libremente lo solicitan".