Nueva estación de autobuses de Segovia: "estamos en ello"

“Estamos en ello” o “lo antes posible”. Son probablemente las expresiones que más han repetido tanto la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Ambos han firmado un protocolo este viernes, que supone el primer documento escrito que plasma la voluntad de que la ciudad cuente con una segunda estación de autobuses.

Pero no pasa de ahí, de plasmar la intención de ambas administraciones. No hay plazo. Ni siquiera está el suelo aún, que depende de un convenio a firmar por el Consistorio y Adif, para que pasen a titularidad municipal alrededor de 10.000 metros cuadrados de terreno adscrito a la estación de tren convencional. En concreto, la parte más cercana al cuartel de la Guardia Civil y la Puerta de Madrid.

El acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento incluye que el segundo ponga el suelo a disposición para que la Administración regional se encargue del proyecto y de la construcción de la infraestructura. Y es tanto Luquero como Quiñones están de acuerdo que la actual estación no es idónea para una ciudad como Segovia. En una línea parecida se ha expresado el consejero, que ha recordado el volumen de expediciones que anualmente llegan a la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Por eso, Suárez-Quiñones ha recalcado que la primera impresión debe ser otra.

Luquero ha subrayado que es imposible la ampliación de la actual estación al no haber suelo disponible. En cuanto al proyecto en los actuales terrenos de Adif, la alcaldesa ha afirmado que desde hace años existe un anteproyecto. El consejero ha indicado que el que la ciudad cuente con una segunda estación rebasará los cinco millones de euros. Además, tanto él como Luquero han abierto la puerta a que el nuevo espacio no se limite una mera estación, sino que pueda albergar comercios y servicios, como manera de crear también un polo de actividad. En cualquier caso, la regidora ha querido aclarar que no se cerrará la estación actual, sino que ambas convivirán.

La cesión de terreno de Adif conllevará una compensación urbanística a ese organismo, además de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Por el momento, lo único concreto será la creación de una comisión mixta, integrada por dos técnicos de la Junta y dos del Ayuntamiento, para el seguimiento de los pasos que va dando este proyecto. Que verá la luz “lo antes posible”. Ambas administraciones están “trabajando en ello”, como han expresado varias veces Clara Luquero y Juan Carlos Suárez-Quiñones.