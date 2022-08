Navares de las Cuevas se llena de ganchillo un año más hasta el 7 de agosto

Tras dos años de parón, el pueblo de Navares de la Cueva se llena de ganchillo hasta el domingo, 7 de agosto a las 22:00 horas. Un proyecto iniciado por las vecinas del municipio y en el que trabajan año tras año para poder ofrecer una exposición diferente a los visitantes. El Acueducto, Granjas con animales, Campesinos, Personas vestidas de romería, son algunas de las figuras que están decoradas por dicha labor en el pueblo segoviano.

Este proyecto ha sido bien recibido desde 2013 (año en el que se inició) por parte de los visitantes, se ha estimado hasta 5.000 personas las que han decidido darse una vuelta por la zona. Sin embargo, este año las Comunidades de Andalucía, Galicia, Valencia y Madrid han sido unas de las protagonistas de este trabajo, ya que se han expuesto trajes de sevillanas, chulapos y chulapas, valencianas y gallegas cociendo pulpos. "A ver si consiguieramos engancharnos a todas las Comunidades a través del ganchillo" así, ha explicado el protagonismo de estas Dorita Rodríguez, la primera emprendedora en esta iniciativa.

"Y la ilusión más grande que tenemos las ganchilleras de las cuevas es que nos arreglaran si pudieran alguien, alguien me refiero de la Diputación de Segovia o un particular, el Palarece, areglarlo un poco para poner ahí el Museo del ganchillo, que en España no hay ninguno." ha añadido Dorita Rodríguez. Durante todo esta temporada cada una de las ganchilleras ha dedicado al menos 8 horas para reaqlizar todas estas piezas que están a la vista en el pueblo. A partir del domingo, dedicarán un mes de descanso pero, a mediados de septiembre pensarán en el próximo verano 2023 en el pueblo de Navares de las Cuevas.