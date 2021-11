Nao d'Amores estrena en el segoviano Teatro Juan Bravo la 'Numancia' de Miguel de Cervantes

“La Historia nos da siempre lecciones, pero también nos revela posibilidades”, afirma Ana Zamora, directora de Nao d'amores y quien hoy, junto al diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y al director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lluis Homar, daba a conocer en el Teatro Juan Bravo algunos de los detalles que llevaron a la compañía teatral segoviana a aceptar el reto -o la invitación- de la CNTC de coproducir 'Numancia', el texto más escenificado de Miguel de Cervantes -con permiso de los entremeses- que los próximos días 12 y 13 de noviembre vivirá su estreno nacional en el Juan Bravo, antes de hacer temporada entre el 19 de noviembre y el 30 de diciembre en el teatro de La Comedia de Madrid.

‘El cerco de Numancia’, escrita en el siglo XVI narra la tragedia de los numantinos tras la derrota a manos del ejército romano de Escipión en el siglo II a.C. ; algo que ha obligado a Nao d'amores a pasar de rescatar "rarezas" medievales y renacentistas y "dialogar" con dramaturgos prácticamente desconocidos a "indagar en torno al autor más reconocido de las letras hispanas", y a llevar a su terreno “un texto imprescindible de un autor imprescindible”, como reconocía Zamora esta mañana. Un texto que, sin embargo, no había sido abordado antes en el amplio repertorio que constituye las más de tres décadas de Historia de la CNTC. Por todo ello, a la directora de Nao d´amores no le importaba afirmar que, a pesar de la grandeza del reto, “la valentía de quienes formamos Nao d'amores es infinita”; y por todo ello, también, al diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, no le temblaba la voz al reconocer a la compañía segoviana como “un ejemplo de esfuerzo y superación escénica, que no se cansa de investigar, documentarse y llegar a encontrar tiempo para dotar a cada montaje de una visión propia e inconfundible”.

En esta ocasión, para lograrlo, Nao d'amores, que saldrá a escena con José Luis Alcobendas, Alfonso Barreno, Javier Carramiñana, Javier Lara, Eduardo Mayo, Alejandro Saá, Irene Serrano e Isabel Zamora -y una vez más bajo la batuta musical de Alicia Lázaro- se ha apoyado en las ideas de Luis Rosales en torno a la obra de Cervantes y ha tratado de acercarse a 'Numancia' desde su contexto renacentista, “interpretando sus características desde un cierto primitivismo escénico, todavía lejos del gran teatro del Siglo de Oro”, apuntaba Ana Zamora, después de señalar que lo primero que llamó la atención de los miembros de la compañía fue el hecho de comprobar cómo los acercamientos a la obra cervantina se suelen hacer desde una perspectiva predominantemente barroca.

Por tanto, partiendo de la idea de Rosales de que “la crisis de la libertad es el eje del mundo cervantino y el drama de nuestro tiempo”, y como añadía la directora de la compañía, Nao d'amores se ha dejado guiar por esa libertad “inalcanzable sin la renovación interior, que nos obliga a inventarnos a nosotros mismos” y ha apostado por “abandonar los referentes escénicos psicologistas de la compañía, que nos arrastran hacia el drama” para “entender la obra en esa característica construcción del género trágico, que fusiona la violencia con el debate verbal estilizado”.

Además, y según indicaba Zamora, la 'Numancia' de Nao d'amores que podrán ver los espectadores del Teatro Juan Bravo, que ya han agotado todas las entradas para las dos funciones, tendrá "algo de gran carnaval rural" y combinará "espiritualidad y política en un universo donde los diferentes estratos históricos se dan la mano y en el que ejercer nuestra propia libertad supone siempre un acto de heroísmo".

“Fue un proyecto elegido con la frialdad de lo que se debe hacer; de esos con los que, poco a poco va surgiendo una relación personal que va madurando y que pronto trasciende un primer atisbo de enamoramiento para terminar en amor eterno”, admitía la directora al comienzo de la rueda de prensa. A partir de las 20:30 horas del viernes 12, el público decidirá si, como ya ha ocurrido con montajes como ‘Nise, la tragedia de Inés de Castro’, con la que Nao d’amores ha recibido el Premio Max 2021 a Mejor Vestuario, ese enamoramiento traspasa el escenario y llega hasta las butacas.