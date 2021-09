Najat El Hachmi y Sandra Barneda son unas de las protagonistas de la cita del Hay Festival 2021 en Segovia que vuelve a reunir diferentes voces del mundo de la cultura en la ciudad. Voces de mujer que buscan su lugar en el mundo, es el título de esta conversación con el periodista Jesús García Calero. Un título que hace honor al público de la sala en la Biblioteca de Segovia donde se celebra el encuentro, la gran mayoría mujeres que escuchan atentamente a las escritoras, llegadas al éxito por caminos diferentes.

El acto comienza con una pregunta del moderador a las invitadas para reflexionar sobre sus inicios en la escritura, en los libros. No lo dudan, la vida es una película mal contada y escribir significa refugiarse en las historias, aunque también reconocen tras analizar lo convulso del mundo, que hay cosas buenas por contar, y es necesario emerger los elementos que quedan fuera del foco. Además, concluyen esta primera aproximación asegurando que se pasa bien escribiendo.

Tienes toda la sala repleta de mujeres, dice entre risas Najat, cuando García Calero le pregunta sobre si existe una literatura para mujeres, porque nadie se pregunta si hay una literatura para hombres, continúa. Najat, a la que COPE ha entrevistado tras esta conversación, afirma que la mayoría de lectores son lectoras, mujeres que son las protagonistas de sus libros cuyos personajes beben de su experiencia como migrante de origen marroquí y el doble reto de ser mujer en una cultura difícil para ellas y la llegada a un nuevo país como España.

A Najat, con la pubertad, una de las cosas que únicamente sus padres le permitían hacer en esta etapa vital era escribir, pensando que así estaría calmada y callada dentro de una familia musulmana que emigró a mediados de los años 80 al corazón de Cataluña, Vic.

Eran pocas las familias extranjeras que en ese momento poblaban esta localidad. Actualmente, de los 45.040 habitantes, el 26% ha nacido en otro país, la mayoría de origen marroquí, un reflejo de lo que ocurre en Cataluña aunque también en muchas regiones del resto de España. En uno de sus libros, concretamente, el manifiesto “Siempre han hablado por nosotras”, refleja la dureza de la presión de las normas familiares y de la religión, unida a la del resto de la comunidad marroquí, atenta al correcto comportamiento de las jóvenes en una sociedad muy diferente a la de origen.

La sonrisa se dibuja en su cara cuando comenta que este manifiesto se va a publicar próximamente en árabe por una editorial egipcia. Sus 134 páginas son ahora una ayuda para las jóvenes que al igual que ella se enfrentan al eterno debate: identidad, islam y mujer. Su última novela “El lunes nos querrán”, ganadora del Premio Nadal 2021, aborda también este contexto desde los ojos de dos adolescentes.





Najat, estás una vez más en Segovia y hemos querido aprovechar para entrevistarte desde este medio local, ¿qué te inspira esta ciudad milenaria?

Es una ciudad con tanta belleza que acaba desbordándote un poco. Nose cómo podéis vivir aquí y no estar con síndrome de Stendhal todo el tiempo. Es un paisaje muy distinto del paisaje donde yo crecí.





Has crecido en un punto neurálgico como es la provincia de Barcelona y vives actualmente en la ciudad condal. Dinos qué encuentras en estos contrastes entre la España más poblada y la rural, regiones

Lo que me ha pasado es que la ciudad donde crecí, Vic, realmente había poco conocimiento sobre otras partes de España. Entonces, detrás de los libros a partir de que empecé a publicar he ido descubriendo sitios muy diferentes a esa ciudad y me ha sorprendido y me sorprende, sobre todo, la diversidad que hay en España donde cada lugar tiene sus particularidades, y es apasionante ir descubriéndolas. De hecho, quiero tener tiempo a hacerlo con calma y no solamente detrás de los libros.

Tu última novela es la galardonada El lunes nos querrán, aunque desde 2004 (Yo también soy catalana. Jo també sóc catalana) has escrito un buen número de publicaciones. La gran mayoría sobre el tema de la identidad relacionada con tu Marruecos natal y tradición musulmana, ¿cómo ha sido esta evolución como escritora?

Pues ha sido un proceso de aprendizaje, de toma de conciencia, de conocimiento. La escritura ha sido la vía que yo he tenido para entender todo ese conocimiento complejo, sino tampoco tienes muchos instrumentos. Es algo que te encuentras, que te viene dado, que no escoges y que de repente tienes que analizar, descomponer y es muy complejo ya que hay muchos elementos en juego. Y entonces ha sido ese el proceso que he ido realizando, intentar comprender mi contexto y más allá. Ya con eso te da para muchísimas novelas (risas), hay mucho material y a mi me resulta muy útil poder escribir sobre estas cuestiones.





El islam, mujer, identidad, velo son conceptos recurrentes en tus entrevistas, si bien es cierto que son temas siempre de actualidad, sobre todo en una Europa donde la población de origen árabe-musulmán ya es una importante minoría, ¿qué se ha hecho mal para que la integración soñada no se haya dado?

Bueno, yo creo que realmente hay más mecanismos de exclusión y de segregación que de integración. Digamos, los elementos que van a favor de esa separación tienen más fuerza que lo poco que se ha hecho a nivel de integración. Para mí, este último concepto consiste en que las personas puedan formar parte de esta sociedad en igualdad de condiciones dentro de los parámetros generales que caracterizan a las democracias liberales. Igualmente, tampoco entra que lo religioso forme parte de lo político o que haya que pertenecer a un grupo. Por otro lado, hay fuerzas excluyentes que creen que las personas por el simple hecho de venir de fuera no tenemos derechos. Estamos entre la espada y la pared con demasiada gente interesada en que no seamos una sociedad más integrada.





España, a diferencia de Bélgica o Francia, comenzó con el fenómeno de la inmigración más tarde. Tu familia fue de las primeras a mediados de los 80 en llegar hasta Vic, ¿algún paralelismo o en España se ha seguido un modelo diferente de integración al belga, francés o alemán?

Yo es que realmente no he visto un modelo de integración, solo dinámicas distintas que cambian en función de los gobiernos y que muchas veces beben de los marcos teóricos que proceden de otros países. En algún momento se tendrá que debatir públicamente sobre esta cuestión porque creo que hay un malestar social que puede que no se vea o esté visibilizado, pero está muy presente y condiciona la convivencia desde polos muy distintos.





Vayamos a la actualidad. La mujer y la falta de derechos tiene muchos escenarios en todo el mundo. El último y más seguido por los medios, Afganistán, donde preocupa su situación tras la llegada de los talibanes al poder

Van a volver al sistema anterior a la intervención norteamericana. Una teocracia clásica en la que las mujeres dejan de existir y son sujetos de segunda. Ya lo vimos cuando empezaron a borrar la publicidad en la que aparecían mujeres (en las calles de Kabul). Yo creo que aquí lo que se demuestra es que la intervención en Afganistán ha sido un auténtico fracaso porque realmente no se comprende cuál era el objetivo en el país, aparte de cazar a Osama bin Laden (2001). Entonces es difícil de entender lo que realmente ha ocurrido en estos diez últimos años aunque viendo las informaciones e informes recientes ha sido un fracaso absoluto. Yo lo único que pido es que no se blanquee a los talibanes, que no empiece a decir que se han reformado porque eso no se lo cree nadie. Y las mujeres afganas son las que están pidiendo ayuda y gritando que se escuchen sus voces.





En este sentido, son las mujeres desde el propio territorio afgano las que alzan la voz, también pasó con la Primavera Árabe en Túnez, Marruecos, Egipto, Irán…

Es que está vivir o morir, o vivir medio muertas. Si las mujeres afganas están gritando es porque lo que se les viene encima es dejar de existir. De ahí es donde sacan las fuerzas para poder protestar. Y en el resto de países, las mujeres están saliendo y protestando pero a la vez están siendo sofocadas de una forma muy contundente en algunos casos. Creo que una vez que se toma conciencia feminista no hay vuelta atrás, que cuando se sabe que hay una vida en la que se puede ser libres e iguales, mínimamente dignas, no nos vamos a conformar con menos. Ese es el cambio que va a venir, nos van a intentar convencer de los contrario pero no creo que se salgan con la suya.





En tu libro, “Siempre han hablado por nosotras: feminismo e identidad” mencionas esas cortinas que separaban a hombres y mujeres en celebraciones en Nador, ¿siguen estos muros de tela en los patios?

En Marruecos, las mujeres están sufriendo porque tienen aún muchos elementos en contra: los partidos islamistas, un país que es muy desigual, y esa desigualdad va en detrimento, sobre todo, de las mujeres. Existen todavía leyes que perjudican solo a nosotros y la verdad no se cómo va a evolucionar pero también creo que estamos muy conectadas y va a ser difícil que se nos convenza de aceptar lo que no se puede aceptar.





Inmigrante marroquí, estamos acostumbrados a generalizar ciertos símbolos como el velo y a estereotipar a toda la población con ese perfil musulmán y tradicional, pero seguro que hay mayor diversidad que aquella que imaginamos

Lo que pasa es que las que se ven son las que llevan velo porque hay muchas que ya no llevan y no se las percibe como inmigrantes, no lo parecen.





En ese empeño desde diferentes ámbitos en seguir mencionando la identidad musulmana por encima de los derechos fundamentales, comentado en tus publicaciones, el velo como elemento a destacar

Esto ya lo he contado muchas veces. Me parece una equivocación. Nosotras no nacemos con el velo puesto, no forma parte de nuestra identidad ni de lo que somos. Somos seremos humanos que nos vestimos de una forma u otra y el velo es una imposición patriarcal y machista, no tiene más. Es que es tan sencillo como esto.

En política se ha hecho mucho incluyendo a mujeres con velos, revistas de moda… se equivocan, porque además es un insulto para los votantes de origen musulmán plantear que un velo te va a dar votos a la vez que están menospreciando la capacidad de valorar las propuestas programáticas si es que todavía podemos decir esto sin reírnos. A ver cómo cuentas también que son musulmanes.





Es verdad que englobamos que todos son musulmanes cuando provienen de un país como Marruecos, Argelia o Pakistán y hay estadísticas no oficiales que esgrimen que no es así

El otro día, a modo de ejemplo, leía que en Francia la religión que perdía más seguidores es el islam pero en cambio los partidos fundamentalistas extienden la idea que es la religión que más está creciendo. Yo creo que la religión debe formar parte de lo personal, que cada cual crea en lo que crea y que rece o no rece, pero no debe estar en la política de ningún modo, porque como pase a formar parte de la política en el mundo cristiano, musulmán u en otro contexto religioso vamos a estar votando a Dios, y yo no quiero votar a un dios, sino a personas, ideas o programas.





El peso de las costumbres y de la familia siempre ha estado ahí. Parece que no se concibe aún que la mujer o el hombre proveniente de esta tradición pueda considerarse no creyente o romper con ciertas normas, ¿es un tema tabú aún hoy en la población migrante viviendo en Europa?

Todavía es muy conflictivo, es muy difícil porque hasta la fecha somos muy pocas las personas que lo hemos hecho y luego porque parece que el mundo se va a acabar. Poco a poco están saliendo cada vez más voces y esperemos que esto ayude a nuestras familias a entender que no pueden plantearnos el dilema, eres parte de la familia o crees en las mismas cosas que creo yo. Aquí también ocurrió lo mismo, no había nadie que se pudiese declarar ateo pero luego vinieron más personas que se expresaban así y no pasaba nada. Los primeros que lo hicieron pagaron un precio muy alto pero ahora a nadie le sorprende que alguien sea ateo. Aunque eso sí, aún hay rescoldos en España como son los delitos vinculados a la libertad de expresión que a veces rayan un poco la blasfemia.





El neologismo del momento en Francia es el islamo-izquierdismo, o la alianza entre los islamistas y la extrema izquierda, algo que está dando muchos quebraderos de cabeza al gobierno de Macron. En España, cierta timidez en la crítica al islamismo, ¿por qué hay tan poco debate por parte de los partidos? En cambio, desde la extrema derecha, el islam aparece de forma muy asidua, con otras intenciones

Se hace un discurso un poco a la contra de la extrema derecha. Si la extrema derecha es anti islam, la reacción que se tiene por parte de algunos sectores de la izquierda es pro islam. La izquierda aquí se equivoca, primero en no hacer distinciones entre musulmanes y fundamentalistas e islamistas, porque muchas veces los que hablan son los fundamentalistas e islamistas y no los musulmanes de a pie. Luego se equivoca en creer que la libertad religiosa consiste en incorporar la religión a lo político. La libertad religiosa hay que defenderla para todo el mundo porque es uno de los derechos fundamentales pero eso nunca puede significar que no pueda haber ningún tipo de crítica al islam igual que se critica cualquier otra religión como el catolicismo.





Afirmas que hay una Revolución Silenciosa, pero en la práctica da la sensación que hay pocos ejemplos de mujeres que se enfrenten y cuestionen, como tú lo haces, y que son más visibles las influencers con jihab



Es que las influencers tienen el respaldo de sus seguidores, tienen quienes las viralicen. Las otras tienen mucho trabajo, están muy ocupadas organizándose para mantenerse o buscando trabajo en el contexto de precariedad muy importante. Están a la vez estudiando, sobreviviendo. Entonces, realmente hay una revolución silenciosa porque no tienen tiempo a estar en redes o a exponerse. Pero estoy conociendo cada vez más chicas a raíz de mis libros y todas ellas me cuentan unas historias tremendas y de verdad que son auténticas heroínas, anónimas, desconocidas y además están muy solas porque no se sienten apoyadas por prácticamente nadie.





Por último, qué planes tienes en Segovia durante estos dos días



El viaje ha sido corto, he venido al evento de Hay Festival y de aquí a Córdoba. Me hubiera gustado estar más tiempo. En una edición anterior del Hay Festival sí que disfruté de un recorrido que organizaba el festival y fue muy divertido. Vendré de vuelta, pero con calma.