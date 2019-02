5,7 y 3,9 millones de euros pudieron embolsarse presuntamente algunos de los miembros de Caja Segovia.

A 5,7 millones de euros asciende el plan de prejubilación de Manuel Escribano. Una cantidad que duplica lo que realmente le correspondía si se hubiese aplicado su contrato. Se trata de un diferencia de 3 millones de euros.

Caso similar el que ocurre con Miguel Ángel Plaza, que cobro 3,9 millones de euros, cuando le correspondían 1,8 millones.

Cantidades millonarias por las que las acusaciones piden condenas por apropiación indebida y administración desleal. Ha quedado claro que las cuenta de Caja Segovia no eran solventes, y por lo tanto no justifican estas prejubilaiones millonarias. Así lo ha remarcado el abogado de IU, Alberto López Villa.

(ESCUCHAR AUDIO CAJA SEGOVIA RAFAEL LÓPEZ VILLA)

Se eliminaron los requisitos de edad, el tiempo de espera, el número de personas que se podían prejubilar, y todo se ideó para que en el año 2010 y 2011 todos los miembros del Comité de dirección pudiesen jubilarse.

Desde la acusación particular, aseguran que conocían y debían conocer las legislaciones. Y aun así lo hicieron y le dieron “el barniz de la legalidad” para poder cobrar las prejubilaciones. Ya que de no haber cumplido el plan, el BFA no les hubiese aprobado las condiciones y habrían modificado sus sueldos. Así lo ha destacado el abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga.

(ESCUCHAR AUDIO RAFAEL ITURRIAGA)

En definitiva, las sesiones llegan a su fin y a las cantidades desorbitadas cobradas por los exdirectivos les siguen faltando argumentos. A pesar de ello, los acusados se muestran tranquilos. El defensor de Manuel Escribano asegura que el 'pescado ya está vendido', y que ahora se trata de valorar. Le escuchamos..

(ESCUCHAR AUDIO DEFENSOR ESCRIBANO)

El jueves conoceremos las sentencias definitivas y con ellas, se pondrá punto y final a este juicio.