El "milagro" del Balonmano Nava, según el secretario de Estado para el Deporte

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha asegurado en el pabellón Guerreros Naveros de Nava de la Asunción (Segovia) que el deporte puede ser una palanca que ayude en el problema de la despoblación. “Hay pequeños pasos que se pueden dar y el deporte va a ser uno de ellos”, ha subrayado, porque puede ser un elemento que movilice el turismo rural. “A través del deporte conocemos municipios tan bonitos como Nava de la Asunción”, cuyo club de balonmano milita en la Liga Asobal.

José Manuel Franco ha afirmado que la solución al vaciamiento de las zonas rurales no tiene una respuesta fácil, pero “el Gobierno está haciendo mucho o al menos está siendo consciente y está afrontado el problema”. En su opinión, el deporte y el turismo rural pueden "ir de la mano" y Nava es un ejemplo "perfecto", con su buen posicionamiento en la élite del balonmano nacional. “Conocemos municipios como Nava y ponemos en circulación las bondades que tiene un pueblo tan bonito como este. El deporte no lo soluciona este tema pero ayudará”, ha argumentado.

Acompañado del alcalde de Nava, Juan José Maroto; el secretario general del PSOE en Segovia y diputado, José Luis Aceves; y el presidente del Club Balonmano Nava, Julián Mateo, el secretario de Estado para el Deporte ha comprobado que este club es “un auténtico modelo”, en un municipios que no llega a los 3.000 habitantes pero que tiene un equipo en Asobal. “En alguna academia del deporte en el futuro habrá que estudiar el fenómeno de Nava y el balonmano aquí porque es milagroso lo que se está haciendo y dice mucho de lo que es la esencia y los valores del deporte”, declaró Franco, que ha sostenido que el Balonmano Nava es “la esencia, la competición, el espíritu deportivo, la superación y, sinceramente, es ejemplar, esa es la palabra”.

Franco también ha hecho referencia a las ayudas del Consejo Superior de Deportes (CDS) para paliar los efectos de la pandemia en los clubes de la Liga Asobal. “Hemos establecido una línea de crédito para los clubes que han sufrido pérdidas, sobre todo con lo que tiene que ver con la pérdida de taquillaje y gastos derivados de la Covid”, detalló. Una acción que, ha resaltado, era necesaria para los clubes. “En el Consejo Superior de Deportes hemos sido sensibles y les hemos ayudado en la medida de nuestras posibilidades, que el dinero siempre es un bien escaso”, ha apuntado.

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, acude a Nava de la Asunción. A las 19.15 horas, saluda, acompañado del presidente del Club Balonmano Nava, Julián Mateo a los integrantes del equipo de Asobal, antes de su partido frente al Granollers. A las 19.30 horas, atiende a los medios, a las puertas del pabellón.









Por otro lado, sobre la falta de entendimiento entre Asobal y la Federación Nacional de Balonmano, Franco ha argumentado que se están haciendo cosas, en referencia a una reunión entre las dos partes con el director general de Deportes para limar esas diferencia. “Había un principio de acuerdo hace unas semanas y parece que han surgido dificultades. Soy optimista y espero que se resuelva por el bien del balonmano español”, ha afirmado.

Módulo cubierto y campo de polo

Sobre dos temas pendientes del CSD en Segovia, José Manuel Franco ha señalado que “estamos en un buen momento” para el futuro módulo cubierto de atletismo en la capital, por la oportunidad de que suponen los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para el deporte. “Sería cuestión de hacer llegar un proyecto que tuviera que ver con la eficiencia energética para buscar un encaje legal. Estamos en un buen momento porque el CSD ha aumentado un 25% su presupuestos”, ha desgranado el secretario de Estado.

Por último, sobre el campo de polo del Real Sitio de San Ildefonso, ha confesado que es “un tema que tenemos la necesidad de afrontarlo, porque no se puede permitir el lujo de tener esa instalación ahí parada, abandonada e incluso pasto de alguna gamberrada”. José Manuel Franco ha dicho que está “entre nuestras prioridades”, sin comprometerse a dar plazo porque no le gusta cerrar compromisos “de aquello que no sé si voy a poder cumplir”.