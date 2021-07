Maite Sánchez: "En Cuéllar estamos prevenidos a escena"

Maite Sánchez, es la concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cuéllar y ha explicado en COPE Segovia la programación cultural del pueblo durante este verano. Una forma muy activa y variada de sustituir las fiestas patronales que un año más no se van a poder llevar a cabo debido a la pandemia.

Una programación para llenarse el alma de alegría

La concejala de Cuéllar tiene claro que esto no ha acabado por muchas ganas que tenga la gente, por este motivo siempre apela a la máxima responsabilidad de todos para poder volver a la normalidad cuanto antes y volver a disfrutar de la cultura. Durante la entrevista en COPE Segovia ha recalcado varias veces la necesidad de "ser muy muy muy responsables", aunque también ha querido dejar claro que eso no excluye el seguir apoyando la cultura y las diferentes actividades como hacen desde la localidad de Cuéllar.

Para poder disfrutar de esta cultura segura como ella misma ha denomidado, desde el Ayuntamiento han elaborado una programación muy completa para que este verano los propios cuellaranos y los turistas puedan "llenarse el alma de alegría" gracias a actividades como el cine, el teatro o los conciertos... Estas iniciativas son por ejemplo desde los miércoles del cine, los viernes del jazz y del blues con las velas de San Francisco o los diversos conciertos y teatros.

De cara a septiembre tiene una programación teatral sobre todo para los más pequeños. Se trata de una cartelera muy variada, para todo tipo de edades, público y muy familiar; pero siempre cumpliendo escrupulosamente todas las medidas sanitarias necesarias por la covid-19 para que la cultura sea un espacio seguro por el que merece la pena apostar. Entre estas medidas va a estar el respetar el uso mascarlla en espacios cerrados e incluso en recintos abiertos. La concejala ha reiterado que todos deben de ser muy escuopulosos para no tener que dejar de disfrutar de la cultura.

Estar prevenidos a escena

Un realidad que se ha vivido desde el verano pasado, a causa de la pandemia, es que no se han podido celebrar las típicas fiestas patronales de los pueblos y en Cuéllar esto no ha sido una excepción. Para poder disfrutar de un verano diferente y cultural desde el Ayuntamiento de la localidad han desarrollado diversos proyectos interesantes para intentar paliar las ganas de la gente de celebrar sus fiestas. Dada la situación sanitaria actual y como ha expresado Maite Sánchez "todo sigue siendo muy complicado", desde el Consistorio están pendientes de la citación y la normativa de la Junta para poder actuar en consecuencia. Ha querido transmitir a los oyentes esta situación con una expresión muy usada en teatro "estar prevenidos a escena".

Ha asegurado que unas fiestas del nivel de las de Cuéllar no se organizan en dos meses, ya que, siempre buscan un cartel que tenga gran importancia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por este motivo, han decidido optar por la prudencia y esperar a ver cómo se desarrolla este verano y la pandemia para no dar pasos en falso y equivocarse, porque, ante todo, priorizan la seguridad de sus ciudadanos.

Disfrutar como antes de la pandemia

Algo que no podía faltar en estas fiestas y que sin duda echan mucho de menos, son los encierros tan típicos y famosos en este pueblo segoviano, pero como están haciendo con cualquier otra actividad del verano han decidido ser prudentes y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para actuar lo mejor posible. Estos encierros son de fama internacional, con tradición histórica y por supuesto actual. Por eso para el Ayuntamiento es tan importante que se cumplan todas las medidas. Teniendo en cuenta que eso no va a ser posible dada la situación a día de hoy, es muy complicado celebrar estos encierros, así que por una cuestión práctica y actual han decidido que no estén en el programa de actividades de verano 2021 de Cuéllar.

Por último y como cierre, la concejala a vuelto a apelar a responsabilidad de todos y a la prudencia para poder disfrutar de una cultura segura como se había estado haciendo hasta el inico de la pandemia.