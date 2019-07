Los taxistas no ven a los VTC como una amenaza real en la capital

El presidente de la Asociación Radio Taxi, Cesáreo Arranz, ha comentado que ahora mismo la llegada de los VTC a la capital no es posible, ya que según argumenta, sus licencias se quieren graduar como gran turismo para realizar servicios especiales fuera de la ciudad, al contrario de lo que se está realizando en algunas ciudades como es el caso de Madrid. También ha argumentado que no podrían venir a hacer servicio de ciudad y que no son competencia para los taxis ya que no cuentan con ningún tipo de documentación.

Además, ha explicado que la organización cuenta ahora mismo con 59 licencias, una cifra que, según Arranz, es algo superior a la demanda actual, ya que en su momento se concedió alguna de más al haber una mayor población, la cual ha disminuido en los últimos años.

Por otro lado, este miércoles se celebra la festividad de su patrón, San Cristóbal, en el Santuario de la Fuencisla. Asimismo, este patrón coincide con el de la Asociación Segoviana de Transportistas, cuya celebración tendrá lugar este sábado con diferentes actos organizados a lo largo del día. Además, el presidente de la organización, Juan Andrés Saiz, confiesa que están aguantando las subidas constantes de precio del gasoil y que no les queda otra opción. Argumenta que esto se debe al tener una dependencia tan grande de materias primas externas y que el mayor problema para el colectivo es la dificultad que tienen a la hora de hacer frente al coste de los productos que transportan.

Saiz recalca que ahora mismo la Asociación cuenta con 400 transportistas aproximadamente, una cifra que ha subido después de que descendiera durante la crisis. Por último, señala que el número de empresas es más reducido pero que a su vez ha aumentado el de vehículos.