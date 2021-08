Los precios elevados de las lonjas nacionales van a afectar de forma directa a la provincia de Segovia

Los últimos informes de las lonjas nacionales han marcado una de las subidas más fuertes en el sector de los cereales, llegando hasta los 27 euros en el trigo y 24 en la cebada. Esto se debe a las cosechas bajistas y la situación internacional que siguen provocando que los fondos de inversión en el mercado internacional han disparado los precios a niveles a los que pocas veces se habías llegado. Una de las lonjas en la que los precios fueron más moderados fue Segovia, donde el trigo y la cebada alcanzaron los 8 euros y 7 para el centeno, a diferencia de las lonjas del Ebro y Extremadura donde el trigo llegó hasta los 27 euros. Los cereales han subido en siete lonjas: Segovia, Barcelona, Albacete, Zamora, Ebro, Extremadura y Binéfar. Esta subida récord en el precio de los cereales significa que los piensos también serán más caros, por lo que la preocupación y la incertidumbre entre los ganaderos aumenta cada día.

En cuanto a la carne los precios también han subido, pero nada comprable con lo que ha ocurrido con los cereales. En el caso del vacuno de carne los precios han subido para las hembras en las lonjas de Segovia, Extremadura, Zaragoza y Binéfar. Aunque sigue sin haber mucha oferta, la demanda se mantiene estable, consiguiendo un equilibrio. En el porcino blanco los informes muestran una bajada en este producto en Segovia, Lérida, Zamora y Binéfar. En el porcino ibérico la oferta de animales sigue siendo insuficiente para poder cubrir toda la demanda que hay en la industria, lo que hace que los precios sigan subiendo en Sevilla y Extremadura. En el ovino también ha habido una pequeña subida en alguna lonjas nacionales como la de Segovia, Extremadura o Albacete. Esto se debe al movimiento en la hostelería y el turismo durante los últimos meses.

Pablo Rincón, es el Secretario General de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Segovia y ha analizado en COPE Segovia la situación actual de la provincia tras los resultados de los informes de las lonjas nacionales. Rincón asegura que esta nueva situación afecta de forma positiva a aquellos agricultores que se dedican al cereal. Sin embargo, se trata de algo negativo para todos los demás ya que, como consecuencia los precios de los abonos también están subiendo.

Audio Mª Elena Pérez





El Secretario de ASAJA ha asegurado que esta subida no es solo perjudicial para el precio del abono, sino que también está afectando a los números en las carnes. Porcino, ovino y vacuno se están viendo resentidos por el precios de los piensos debido a las elevadas cifras de los cereales.

Rincón asegura que una pequeña solución sería elevar los precios también en los productos ganaderos. Esta subida en las materias primas de manera tan exagerada va a hacer que muchos de los trabajadores de este sector a nivel provincial y nacional se queden sin trabajo, porque no van a poder asumir los costes que está generando su trabajo. Desde ASAJA aseguran que los ganaderos están muy preocupados por el futuro si no se tomas medidas inmediatas.

La Asociación, para poder paliar un poco las consecuencias de estas nuevas cifras, está pidiendo a las administraciones que el Ministerio de Agricultura apoye directamente la exportación de los productos animales para que los ganaderos segovianos no tengan que dejar su trabajo. Pablo Rincón asegura que las materias primas no puede subir de forma indefinida, por lo que esperan que en algún momento toque fondo y no pueda seguir subiendo.

Desde Unión de Campesinos en Segovia también han analizado esta situación. Su Presidente Juan Manuel Palomares ha explicado que esta subida en los precios de los cereales es algo raro en esta época del año, ya que, es el momento en el que más cereales están en circulación.

Audio Mª Elena Pérez





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En Segovia para los agricultores es un momento de optimismo, aunque para la ganadería es un momento de preocupación e incertidumbre. Esta situación va a afectar a sus costes de producción, por lo que, o suben los precios de sus productos como ha ocurrido con los cereales o los ganaderos se van a encontrar con una época muy difícil.

Como se ha explicado el precio de los cereales significa una subida en el precio de los piensos para los animales por lo que los costes para los ganaderos han aumentado de forma considerable. Para Palomares, las soluciones más rápidas para los trabajadores del sector son vivir al día sin hacer previsiones y luchar por los precios de sus productos.

El presidente de Unión de Campesinos opina que las cifras seguirán subiendo, ya que, además hay que añadirle que China siguen aumentando su producción de porcino por lo que su demanda de cereales aumenta cada vez más. Sin embargo, al igual que Pablo Rincón cree que los precios en algún momento tendrán que parar de subir.

El Presidente de Unión de Pequeños Agricultores en Segovia (UPA), Pedro Matarranz, también ha analizado en COPE Segovia la nueva situación en el sector de la agricultura y la ganadería.

Audio





Matarranz ha asegurado que estos precios se deben al momento internacional que se está viviendo en el sector agropecuario tanto en Rusia como en China, algo que va a afectar de forma directa a los campesinos segovianos preparando "un año muy duro" para el sector por el encarecimiento de los piensos. Que los piensos suban de precio va a hacer que la diferencia entre costes y beneficios sea muy pequeña. Se trata de una situación compleja para UPA, ya que, se encuentran entre la agricultura, beneficiado por los resultados de los informes de las lonjas nacionales y la ganadería, perjudicado por la subida en los piensos.

Matarranz cree que lo ideal sería que los precios se igualases en todo el campo para que todos pudiesen superar los beneficios a los costes. Sin embargo, no saben cuando tocaran techo las cifras porque cada jueves en la lonja los precios siguen subiendo poco a poco. El Presidente de UPA ha explicado que la tendencia en alza tendrá que parar en algún momento porque muchas granjas tendrán que cerrar. Es una situación muy preocupante para todos.

El CEO de Octaviano Palomo y Presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, Pedro Palomo, ha analizado en COPE Segovia la subida de precios en las lonjas y también la tendencia en alza del resto de materias primas como puede ser el plástico. Palomo ha confirmado que estos datos no se habían visto en mucho tiempo a pesar de que el sector del cereal es muy volátil y cambia constantemente, subiendo día a día.

Audio





Al igual que el Presidente de UPA, Pedro Matarranz, el CEO de Octaviano Palomo, Pedro Palomo ha explicado que los motivos de estas subidas están en Rusia, uno de los principales proveedores de trigo en Europa tienen una cosecha inferior a lo que esperaban. Otro de los motivos es que las existencias a nivel mundial han bajado en zonas clave como Brasil, Estados Unidos o la Unión Europea. A esto se le suma los problemas de siembra en Brasil y en otras zonas. Además China en los últimos meses ha comprado de forma masiva cereales para poder dar de comer a su producción de porcinos.

Palomo ha asegurado que el mundo del cereal está muy globalizado por lo que cualquier cosa que ocurre en alguna parte del mundo afecta a las lonjas nacionales y en este caso en el precio de los cereales. Los fondos de inversión son otro factor importante en la situación económica de los cereales.

Hay que tener en cuenta que esta subida de precios no es solo en el sector agropecuario sino también en el resto de materias primas, como ha analizado Palomo como presidente de la Cámara de Comercio de Segovia. A lo largo de estos meses se puede ver la escasez "microchips" o semiconductores o un aumento en los precios del aluminio, el cobre o el plástico.

Palomo ha asegurado que esta situación se va a estabilizar, ya que, se está llegando a precios tan altos que imposible que lleguen a la cadena. Sin embargo, hasta que se estabilice el mercado va a estar marcado por la volatilidad.