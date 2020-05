Los médicos segovianos recomiendan el uso generalizado de mascarillas

Uno de los temas que más comentarios está generando en las últimas semanas tiene como centro a las mascarillas. Conversaciones, opiniones, recomendaciones sobre si su uso está o no aconsejado, sobre si debe ser obligatorio o no, sobre el modelo por el que debe decantarse cada uno... Un asunto que cobra más importancia, si cabe, con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y que contribuyen a relajar el confinamiento.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, lo tiene claro. Recomienda el uso generalizado de mascarilla en toda la población. Según ha asegurado en COPE, en una conversación, si las dos personas llevan mascarilla, el riesgo de contagio se reduce a prácticamente cero. Guilabert ha indicado que, más que el tipo de mascarilla que se debe usar, es importante el porcentaje de la población que la porta. Y es que ha apuntado que aún percibe un alto porcentaje de personas que salen de casa sin ese elemento.

Además, ha reconocido que el desconfinamiento es necesario. En primer lugar, por razones de salud, sobre todo mental. Pero también por motivos económicos, como ha añadido. En ese sentido, ha apelado a la responsabilidad social, para que las salidas al exterior se hagan con las máximas garantías.

Así, ha recordado la importancia del distanciamiento entre personas y también de la higiene, sobre todo con el lavado de manos. Guilabert ha recomendado que en las salidas, se lleve gel hidroalcohólico y que se evite en todo momento llevarse las manos a la cara. No obstante, ha puntualizado que el uso de guantes no es tan importante en la población en general. Igualmente, ha incidido en que las medidas deben ser más estrictas en las zonas en las que se prevea mayor posibilidad de coincidir con otras personas y que, por lo tanto, no es lo mismo si se sale a pasear o practicar deporte en áreas despobladas o cuando se está en el ámbito doméstico o familiar.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha recordado también la importancia de proteger a las personas mayores, destacado que la provincia segoviana ha sido la que ha sufrido una tasa de afección más alta en Castilla y León entre ese colectivo y una de las más altas de España.