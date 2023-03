Los empresarios ven que la falta de unidad de mercado cuesta a las pymes 40.000 millones al año

La pequeña y mediana empresa, así como los autónomos, sufren los efectos del exceso de regulación del Estado y de las CC.AA. que erosionan su productividad y competitividad. “Cada vez existen más requisitos legales que exigen a la empresa dedicar muchos recursos para su cumplimiento. La diferente regulación normativa sobre la misma materia en cada territorio, y la necesidad de adaptar las actuaciones de cada empresa a las pautas de la UE, del Estado y de las CC.AA, está costando a las Pymes españolas 40.000 millones de euros al año”. Esta fue una de las valoraciones que se ha hecho en el encuentro mantenido esta semana por la Asociación Pluralismo y Convivencia Social sobre la “empresa en Castilla y León”. En él participaron el presidente de la CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio; y, José Manuel de la Riva, presidente de CEPYME y empresario y experto en materia de tecnología. El coloquio fue moderado por el periodista económico José María Triper, miembro de la Junta directiva, y por Juan Luis Gordo, presidente de la Asociación. El cierre corrió a cargo de Pedro Palomo, presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León y miembro de la Junta directiva de la Asociación.

A lo largo del encuentro se debatieron diferentes temas en relación con la problemática de la empresa de Castilla y León: tamaños de las empresas, financiación, competitividad, nivel de desarrollo industrial. La exposición por parte de los ponentes fue seguida de un coloquio en torno a las cuestiones expuestas, así como al efecto de los incrementos del Euribor y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Ambos ponentes coincidieron en que el escaso tamaño de las empresas en nuestra comunidad es un hándicap para competir en un entorno como el europeo en el que las empresas tienen un tamaño considerablemente mayor. La dimensión limita la capacidad de crecer, financiarse y obtener recursos. “Las pymes en Castilla y León tienen un déficit de personal cualificado. No es fácil atraer talento, y además hay muchos problemas asociados a la implantación de la Formación Profesional Dual”, manifestó Aparicio.

La competitividad de las pymes en Castilla y León se está resintiendo ante la subida de los tipos de interés y el abrupto incremento del SMI, de un 65 por ciento en los últimos cinco años muy por encima de lo que ha crecido en otros países de nuestro entorno competitivo. Se da la circunstancia, dijo Aparicio, que “provincias como Ávila o Zamora cuentan con un salario medio que está un 80 por ciento por encima del SMI”.









En cuanto a los Fondos Next Generation, De la Riva manifestó que la “enorme dificultad que están teniendo las empresas para acceder a estos fondos”. Aparicio destacó que sólo han llegado a las empresas 9.000 millones de euros, de los 22.000 asignados. “Están llegando tarde y no están sabiendo como actuar, aunque todo indica que se va a flexibilizar su gestión”, afirmó. A su vez hizo referencia al importante papel en materia de financiación que está desarrollando la Sociedad de Garantía Recíproca, Iberaval, para las pymes en nuestra comunidad.

En el posterior debate se planteó la oportunidad de disponer un Euribor diferenciado para las empresa y resto de los consumidores, lo que generó cierta controversia. La necesidad de un Pacto de Rentas fue otro de los temas que se debatió. Desde la Mesa se recordó que en el último año la inflación ha crecido un 8,48 por ciento y los salarios han crecido una media de un 2,78 por ciento, con una pérdida media de poder adquisitivo de los salarios de seis puntos; en cuanto a los Fondos Next Generation se apuntó la conveniencia de haber establecido un filtro técnico de selección de proyectos como en Francia, y garantizar de esa forma la financiación de proyectos que aporten valor añadido y eviten el clientelismo político, a la vez que no comete los errores que ya se cometieron con el Plan E. También se planteó la influencia económica de Madrid en Segovia y se abrió el debate sobre las actuaciones a emprender ante una inflación de oferta, que no de demanda, como la que estamos sufriendo. El papel de la inspección fiscal en Castilla y León fue también objeto de debate.

Cerró el encuentro Pedro Palomo quien destacó la importancia del diálogo social en Castilla y León, que está funcionado; y abogó por un tamaño mayor en el futuro de las empresas de la comunidad para ganar competitividad. A su vez, indicó los principales aspectos tratados y agradeció al presidente de la CEOE, Santiago Aparicio, su presencia en este acto junto con nuestro compañero de asociación, José Manuel de al Riva.