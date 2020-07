La llamada a la responsabilidad como mejor homenaje

Las notas de un cuarteto de cuerda han sonado este lunes en el Jardín de los Zuloaga, en Segovia, mientras se depositaban hasta diez flores blancas ante el hito que homenajea a las víctimas del coronavirus en Castilla y León. Prácticamente, 3.800 pérdidas en la región y unas 27.000 personas diagnosticadas con la Covid-19.

El homenaje institucional de la Junta ha reunido a más de 200 personas, la mayoría de ellas representantes de todas las instituciones de Castilla y León. Pero hoy no era su turno. Era, por ejemplo, el de Fernando Gil, coronel de la Guardia Civil que ha superado la enfermedad y que ha sacado enseñanzas de esa vivencia.

También se ha dado voz a los profesionales sanitarios, protagonistas indiscutibles de los últimos meses. Eva Fernández, médico internista del Hospital General de Segovia ha asegurado que su colectivo ha vivido situaciones que jamás habían imaginado y se ha acordado de todos los profesionales, no solo sanitarios, que han garantizado la actividad en lo peor de la pandemia. Ha remarcado cómo, ante la peor de la enfermedad, no ha faltado el acompañamiento en esos hospitales. Y sobre todo, el agradecimiento.

Pero no todos han logrado salir adelante. Eduardo Estévez ha visto cómo el coronavirus se ha llevado la vida de sus padres. Y con apenas tres días de diferencia. Ha asegurado que el descanso verdadero llegará al intertar ser felices mientras dure la vida. Por eso, ha invitado a afrontar el dolor desde la esperanza y el recuerdo “y no al revés”. En tratar de hacer felices a los demás. Y ha advertido: la lucha contra el coronavirus no ha terminado. “El partido continúa”, según Estévez, y la mejor manera de recordar a los perdidos es precisamente que no haya más pérdidas.

Los tres intervinientes han coincido en ese mensaje. En recalcar que no se debe bajar la guardia, que no hay que despistarse, que no hay que olvidar que el virus sigue aquí, y que cada imprudencia la pagaremos todos.