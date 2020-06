Libertad sin cargos para el presunto autor del incendio de la sierra de Guadarrama

La titular del Juzgado número 3 de Segovia, Sonia López Rojo, ha dejado este miércoles en libertad sin cargos al vecino de Valsaín detenido por la Guardia Civil como presunto autor del incendio declarado el 4 de agosto de 2019 en el Real Sitio de San Ildefonso, tras tomarle declaración durante algo más de una hora. A la salida de los juzgados, el abogado defensor, Óscar Casas, ha asegurado que “simplemente no hay pruebas contra él”, recalcando que “no había prueba de cargo” para dictaminar otra cosa que no fuera su libertad.

El abogado ha afirmado que su cliente había declarado “en conciencia y con toda tranquilidad” porque es “totalmente inocente de este tema” y el único error que cometió fue “pasar por allí en un momento inadecuado, como tantos pasaron ese mismo día”, en referencia a la tarde del 4 de agosto de 2019, en la zona de la urbanización Caserío de Urgel, de La Granja de San Ildefonso.

Óscar Casas ha explicado que no puede decir las pruebas que la Guardia Civil presentó contra su cliente ante la jueza instructora pero sí ha dejado claro que “simplemente no hay pruebas contra él” y que por eso ha quedado en libertad sin cargos. El letrado ha arremetido contra “ciertos medios de comunicación” porque le parece “inadmisible” que a su cliente “ya le hayan condenado” como autor de este incendio y “eso no puede ser”. Casas ha argumentado que su cliente vive en un sitio pequeño y “se le ha estigmatizado, se le ha condenado previamente”. Desde su despacho de abogados, ha avanzado que no van consentir “que le imputen ya directamente el delito”.

La Guardia Civil de Segovia, tras casi diez meses de investigación, detuvo en la mañana de este martes a este vecino de Valsaín, en un dispositivo en la carretera de La Granja, como presunto autor del incendio forestal que se desató en la tarde del domingo 4 de agosto, en las inmediaciones de la urbanización Caserío de Urgel, en La Granja, dentro del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, en el que se quemaron algo más de 400 hectáreas de alto valor ecológico.

Este hombre pasó a disposición judicial pero finalmente no declaró, quedando en libertad y siendo citado por la jueza para la mañana de este miércoles. Al llegar al juzgado, minutos antes de las 11.00 horas, su abogado ha asegurado que su cliente acudía a prestar declaración como “corresponde a un hombre que tiene la conciencia tranquila y sobre la base de su inocencia”. Tras escuchar su versión, la jueza le ha dejado en libertad sin cargos.