Las urgencias del Hospital General están al 60% de su capacidad

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia ha asegurado que el Complejo Asistencial segoviano tiene aún capacidad de respuesta para la aparición de nuevos casos contagiados por coronavirus. En los micrófonos de COPE, José Mazarías ha efectuado un llamamiento a la calma y a la responsabilidad social y ha indicado que las urgencias del Hospital General están ocupadas en un 60%. De hecho, en Segovia aún no se ha planteado la instalación de una carpa ante el centro hospitalario, como sí se ha dispuesto en otras provincias, para facilitar el triaje de los pacientes que llegan con síntomas compatibles con el CoVid-19. Aunque para esta semana se espere un repunte de casos, Mazarías ha tranquilizado a la población.

Por otro lado, el delegado territorial ha agradecido la respuesta de los segovianos al llamamiento que en la tarde del domingo lanzaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para que todo los particulares y empresas que tuvieran determinado material, lo aportasen en las delegaciones territoriales de la Junta. Según José Mazarías, la respuesta durante toda la tarde del domingo fue emocionante y aún se está a tiempo de llevar ese material. Mazarías ha recordado la importancia de mantener la disciplina social y quedarse en casa, para evitar la propagación del coronavirus.

Para evitar mayor probabilidad de contagio y también para optimizar recursos del sistema, se han suspendido consultas de atención primaria y especializada y algunas pruebas. También algunas intervenciones quirúrgicas sin un nivel alto de urgencia. Sin embargo, se seguirá atendiendo todo lo que sea necesario, como ha recalcado el gerente de asistencia sanitaria de Segovia, Jorge Elízaga. Un compromiso que se mantiene para los casos de gravedad. El gerente ha insistido en la profesionalidad del personal del sistema sanitario.

Las llamadas a la calma llegan también desde el sector de los supermercados. Se recuerda la necesidad de no ir acompañado a hacer la compra. Por supuesto, no llevar niños ni personas mayores. No adquirir más que lo necesario, porque no hay razón para hacer acopios de productos. Y que se haga una compra rápida y solidaria, como ha recordado Isabel del Amo, de la Asociación de Supermercados de Castilla y León.

Del Amo ha asegurado que la cadena de producción, distribución y venta está funcionando y que no hay razón para que la sociedad esté intranquila en cuanto al futuro del abastecimiento ni de este tipo de superficies. Es muy importante también mantener las medidas de higiene y seguridad cuando se acuda a los supermercados, respetando las distancias de al menos un metro, pagando con tarjeta y ateniendo las indicaciones del personal.