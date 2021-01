La segunda dosis de la vacuna comenzará a administrarse en Segovia el 21 de enero

La administración de la segunda dosis de la vacuna frente al coronavirus comenzará en Segovia el día 21 de enero. Así lo ha confirmado en los micrófonos de COPE el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, que ha agregado que no se puede hacer antes. En su argumento, ha recordado que, en la provincia, la imposición de las primeras dosis arrancaba el 30 de diciembre y que la normativa para este proceso de vacunación hace imprescindible dejar pasar 21 días entre esa dosis y la de refuerzo.

Por eso, Mazarías no solo ha garantizado que se va a continuar con normalidad con la vacunación, sino que ha matizado que no se podría hacer de otro modo. Y al igual que pasara con las primeras vacunas, las segundas llegarán en primer lugar a las residencias de personas mayores Mixta y de las Hermanitas de los Pobres, para continuar con el resto de centros residenciales de asistencia y, después, con los sanitarios.

De hecho, en cuanto empiece esa segunda ronda se va a simultanear con la imposición de primeras dosis, que continúa. De momento, el retraso anunciado en el suministro de más vacunas no ha afectado a Segovia y se confía en que no haya que parar el proceso en momento alguno. Mazarías ha apuntado que esa actividad sigue con “tranquilidad” y “mucha coordinación”. Mientras, sigue la preocupación por la situación sanitaria de la provincia, que sigue en el peor lugar del panorama de Castilla y León en esta nueva ola. El delegado territorial ha reconocido que es de “extrema gravedad”. No en vano, solo el domingo se han confirmado cinco fallecimientos en el Hospital General por Covid-19. Por eso, Mazarías ha lamentado la irresponsabilidad de “unos pocos” durante el periodo navideño, que está acarreando los datos que se certifican ahora.

En cualquier caso, y a diferencia de la primera ola, muchos positivos no están necesitando ser ingresados en el Hospital General, aunque la presión de ese centro comienza a ser preocupante, con la habilitación ya de una tercera planta para pacientes relacionados con la pandemia. Este lunes se mantenía 90 ingresados, además de 13 enfermos más en la UCI. Además, se han producido dos traslados a los hospitales de Valladolid y Salamanca. Mazarías ha descartado que se haya sopesado la posibilidad de instalar en Segovia un hospital de campaña y ha recalcado que sigue habiendo espacio en el Hospital General para acoger a pacientes no críticos con Covid-19. En la primera ola, ese volumen de ingresados en planta por ese motivo llegó a los 325. Una cifra aún lejana, como ha destacado.

No obstante, y a diferencia también de los meses de marzo, abril y mayo, el Complejo Asistencial segoviano presenta un número mayor de ingresados con patologías no Covid. Por eso, la Gerencia de Asistencia Sanitaria debe esperar a que se rebaje ese volumen y también “retocar” la planificación quirúrgica del centro. Dentro del panorama sanitario de la provincia, la capital segoviana muestra una evolución muy negativa, por lo que la Junta sopesa la posibilidad de llevar a cabo cribados en las zonas básicas de salud de la ciudad.