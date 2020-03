La Junta descarta ahora el hospital de campaña en Segovia

El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Jorge Elízaga, ha confirmado, como ante había hecho la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, que finalmente no se levantará un hospital de campaña en Segovia, para reforzar el espacio del Complejo Asistencial. Al menos “de momento”, como ha puntualizado Elízaga, mientras que la responsable del departamento autonómico de Sanidad se ha referido a un "plan b”.

Respecto al dispositivo montado en el aparcamiento del Hospital General para recogida de muestras, el gerente de Asistencia Sanitaria ha puntualizado que es para recogidas programadas. Es decir, para pacientes a quienes se ha avisado de manera nominal y con una fecha concreta para que se acerquen a ese punto. Elízaga ha remarcado que no se trata de un test abierto para cualquier persona que presente. De hecho, ha asegurado que, de no ser pacientes programados, no se recogerán las muestras, por lo que ha rogado que se abstengan de ir en ese caso.

Además, ha argumentado que el hecho de recoger muestras en ese aparcamiento no quiere decir que ya se puedan analizar en el Hospital General. El gerente ha señalado que continúan las gestiones necesarias para lograrlo finalmente y ha calculado que, “en el mejor de los casos”, pueda hacerse a mediados de la próxima semana.

En cuanto a la última actualización de datos emitida por la Junta de Castilla y León, los fallecimientos con coronavirus en Segovia se han elevado a trece, con tres más que 24 horas antes. Se ha confirmado un nuevo caso, para un total de 157 y las altas hospitalarias se establecen en nueve. En el global de la región, esas altas (89) superan a las muertes (74).

Por otro lado, 96 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 36 vehículos han pasado este sábado por distintos puntos del territorio segoviano para desarrollar labores de desinfección. Por ejemplo, en Santa María la Real de Nieva han actuado en la residencia de personas mayores, el centro de salud, dos entidades bancarias, el estanco, tiendas de comestibles y también en las calles del núcleo de Villoslada. También han estado en la residencia de personas de mayores de Abades. En la capital segoviana han acudido a las estaciones de autobuses y trenes, además de otros puntos de interés.

Mientras, este viernes se producía el traslado de siete pacientes de la unidad de agudos de Psiquiatría del Hospital General a la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del Centro de Servicios Sociales ‘La Fuencisla’, dependiente de la Diputación Provincial. Este centro ha realizado un esfuerzo logístico y de reestructuración de espacios para acoger a los profesionales y los pacientes, pero también de redistribución de las personas que ya se encontraban ingresadas en la URP. Por otro lado, se han reforzado los servicios de limpieza y mantenimiento, para garantizar todas las condiciones de limpieza y seguridad necesarias en un proceso de este tipo. El hecho de que los residentes de ambos dispositivos sean personas con enfermedad mental, ha facilitado la integración dentro de la unidad, siendo actualmente 34 las personas ingresadas en este pabellón.