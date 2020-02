Un joven segoviano que además de saltar vallas apunta al cielo

Antonio Tabanera Manzanares, tiene 19 años, es segoviano y atesora un gran bagaje académico y deportivo. En una carrera corta todavía, ha recibido reconocimientos a su labor de estudiante como el Premio Extraordinario de Bachillerato y, recientemente, ha sido también galardonado con el premio al mejor expediente académico de primer curso en la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de Ingeniería Aeroespacial, que comenzó el año pasado.

Pero es que esa faceta de estudios la compagina con otra deportiva. Tabanera es subcampeón de España en la categoría sub-20 de salto de vallas, tanto al aire libre como en pista cubierta. Logros que ha conseguido militando en las filas del FC Barcelona. No en vano, está considerado como uno de los vallistas más prometedores del atletismo español.

La elección de cursar Ingeniería Aeroespacial no fue fácil y, tras terminar el bachillerato no tenía claro lo que iba a estudiar después, como ha indicado en declaraciones recogidas por El Adelantado de Segovia. Como siempre le había llamado la atención el mundo de la aeronáutica y del espacio, le pareció la mejor opción y, de momento, no está decepcionado por la decisión.

Mirando a su futuro profesional, esos estudios le abren opciones como el diseño de aviones, el control del tráfico aéreo o la participación en proyectos y misiones espaciales, aunque Antonio Tabanera prefiere ser cauto antes de orientar su vida profesional. El deporte y los estudios ocupan la mayor parte de su jornada diaria, que incluye desplazarse de Segovia a Madrid. Por la mañana, entrena con el grupo de vallas del Centro de Alto Rendimiento, junto a otros valores de esa modalidad de atletismo. Tras el almuerzo, las tardes son para el estudio, hasta horas tardías. Poco espacio queda para el ocio.