El jefe de la Policía Local: "Yo no me habría subido al Acueducto"

Por cuarta vez desde el pasado jueves, la Alcaldía de la capital ha expuesto este martes ante los medios de comunicación su versión en cuanto a la actuación de dos agentes de la Policía Local que el pasado septiembre impidieron un suicidio en el Acueducto. La alcaldesa, Clara Martín, insiste en que no habló el jueves de que se hubiera iniciado un expediente sancionador después de que esos agentes subieran al monumento y uno de ellos resultase herido.

Audio





En presencia del intendente-jefe de la Policía Local, Julio Rodríguez Fuentetaja, la regidora ha reconocido que no existe un protocolo escrito para actuar en estas ocasiones, y el mando policial ha apuntado que la Policía Nacional, por ser competente, sí lo tiene, y él ha transmitido las directrices a sus mandos. De haber sido él el jefe de servicio esa noche, ¿qué habría cambiado en la actuación? Rodríguez Fuentetaja zanja: "Yo no me habría subido al Acueducto".

Rodríguez Fuentetaja ha asegurado que la investigación sigue abierta, porque, tras el informe de los hechos elaborado por el jefe de servicio aquella noche faltaba la versión del agente herido, que no se ha recabado hasta su reincorporación, en enero. Después, se ha requerido informe a todos los agentes de servicio aquella noche y no se descarta solicitarlo de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron. El intendente-jefe ha puntualizado que el oficial en cuestión ya actuó en unos hechos similares, a raís de los cuales le transmitió órdenes personales en su despacho. Órdenes que no ha querido concretar ante los medios por formar parte, dice de esta investigación.

Audio









Previamente a la comparecencia de esta mañana, el sindicato CSIF había negado la versión de la alcaldesa de Segovia, Clara Martín, sobre el expediente a dos agentes de la Policía Local, que intervinieron en el tramo del Acueducto de la plaza del Avendaño, para evitar el suicidio de una persona que se había encaramado al canal. La central sindical incide en que se trata de un acto heroico que merece reconocimiento. Una tesis que ha compartido el candidato del PP a la Alcaldía, José Mazarías.

La semana pasada, la alcaldesa apuntaba la apertura de un expediente y también un supuesto protocolo que impediría que los agentes de Policía Local suban al Acueducto, debiendo esperar a Policía Nacional y Bomberos. Ya el fin de semana, la versión se matizaba, asegurando que el expediente impulsado no era disciplinario sino informativo, y en el ámbito de los riesgos laborales, a pesar de que la propia regidora había indicado la existencia de directrices en este ámbito del intendente-jefe de la Policía Local. Algo que han negado desde CSIF, recalcando que no hay un protocolo específico en la Policía Local para estos casos y que el expediente se abrió tras un mes de la incorporación del agente herido.

Clara Martín ha justificado la comparecencia de este martes -la cuarta comunicación de Alcaldía sobre el asunto desde el pasado jueves- asegurándo haberse visto obligada ante "las malinterpretaciones, el odio vertido en las redes sociales", los comentarios de los grupos políticos de la oposición y también "del actual delegado territorial de la Junta" y candidato del PP a la Alcaldía, José Mazarías.