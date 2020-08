Invitan al confinamiento voluntario en un pueblo de Segovia

El Ayuntamiento de Carrascal del Río ha emitido un bando en el que hace un llamamiento de urgencia a los vecinos para que se autoconfinen y reduzcan los movimientos en el municipio, que únicamente salgan de sus casas para cubrir las necesidades básicas. La localidad, que cuenta con casi 150 habitantes censados, está sufriendo una situación de emergencia sanitaria al contabilizar de 25 a 30 positivos por coronavirus en los últimos diez días.

De esta manera y para atajar el incremento de contagios, el Ayuntamiento ha emitido un bando en el que se solicita a los vecinos que se aíslen voluntariamente:

"Ante la actual situación de emergencia sanitaria del municipio, y con el objetivo de prevenir y frenar la expansión de la Covid-19, se ruega encarecidamente la colaboración de sus vecinos. Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento de urgencia a la restricción del contacto social y el autoconfiamiento. Se solicita el aislamiento voluntario de la población, reduciendo el movimiento de la misma a cubrir sus necesidades básicas, tales como el abastecimiento de alimentos, medicamentos, etc.

En cuanto a los diagnósticos positivos, así como sus contactos, a la espera de realizarse la prueba PCR será obligatorio el aislamiento domiciliario total. Si fuese necesario facilitar medidas de ayuda para los mismos, por favor pónganse en contacto de forma oficial con el Ayuntamiento. Nadie está exento de esta enfermedad. Nuestros mayores son especialmente vulnerables, y por eso se requiere especialmente la ayuda de los jóvenes para poder hacer cumplir está medidas."

La alcaldesa de Carrascal, María del Henar de Pablo, indica en declaraciones a COPE que hay un silencio de las autoridades sanitarias y agradece a los vecinos afectados la colaboración a la hora de notificar los casos. Tal como señala, "no sabemos que hacer, no sabemos qué medidas tenemos que tomar porque, a día de hoy, todavía no nos han dado pautas a seguir". Con este bando, se pretende frenar la ola de contagios, a la espera de que las autoridades sanitarias actúen para atajar el problema. La alcaldesa recuerda que tanto los positivos como negativos en las pruebas PCR deben aislarse en sus casas.