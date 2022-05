La invasión de Ucrania puede generar una hambruna con miles de muertes por el bloqueo de los cereales

“No me preocupa la inflación sino el gran número de muertes que se pueden llegar a generar en los próximos meses debido a la hambruna en algunos países por el bloqueo al transporte marítimo de cereales del mayor granero del mundo, Ucrania”. Así lo han manifestado el general Félix Sanz Roldán, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército y director del CNI, y el también general segoviano Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. Ambos participaron en el último almuerzo-coloquio celebrado en el hotel San Antonio El Real organizado por la Asociación Pluralismo y Convivencia social de la que es presidente Juan Luis Gordo.

En el debate se han analizado los diferentes escenarios de la guerra de Ucrania. “Es una guerra que va a durar y terminará conforme a la permisibilidad que nos permitan nuestros principios. El ejército ruso no es invencible”, ha afirmado Félix Sanz Roldán. A su vez, Ballesteros ha resaltado el carácter económico de la guerra dentro y fuera del escenario bélico. Ambos generales consideran que la utilización de armas nucleares por parte de Rusia no es previsible, si bien Ballesteros ha recordado que “los protocolos militares rusos contemplan el uso de armas tácticas (pequeño armamento nuclear) y algunos tertulianos de los medios de comunicación rusos animan a ello”. También han puesto de relieve que como consecuencia de la guerra se volverá a un mundo bastante polarizado: EE.UU y Europa frente a China con Rusia. Podría considerarse, asimismo, un tercer bloque de países no alineados (latinoamericanos, entre otros), disputados por ambos bloques.

En el encuentro se ha anlizado el origen de la guerra. Para Ballesteros “la guerra es el resultado de dos errores: uno de Putin, creyendo que podía terminar lo que empezó en 2014 con la invasión de Crimea, y que no le costó nada; y otro de Occidente al no haber trasladado el mensaje de disuasión adecuado a Putin. Ha afirmado, que hoy no valen las equidistancias y recordó que Putin no ha perdido ninguna guerra y está crecido, a pesar de su debilidad tecnológica en materia militar -tema ampliamente debatido-, y ha resaltado que hay que pararle”. Ambos generales consideran que la guerra tiene un claro objetivo geopolítico. El general Sanz ha recordado que siempre es importante la administración de la victoria. En su momento no se hizo bien al trasladar una superioridad del mundo occidental frente a Rusia y herir su orgullo. A eso se ha unido una tensión retórica innecesaria en la gestión de la crisis previa al inicio del conflicto, “lo que no legitima un ápice la acción criminal de Putin”, afirmó.

Ante la próxima cumbre de la OTAN que se celebrará en junio en Madrid, Sanz Roldán ha destacado que “España es un magnífico aliado. Se tiene que reconocer nuestra calidad como aliado: no hacemos consumo de seguridad y se nos ha de dejar de medir por el porcentaje del PIB que aportamos”. Ballesteros recordó que el presupuesto de Defensa ha de crecer pasando de los 13.000 millones de euros actuales a 17.000, hasta alcanzar el 2 por ciento del PIB. “Un compromiso adquirido en 2014 y totalmente necesario en el escenario actual”, afirmó. En este contexto se analizaron las relaciones de interés compartido con Marruecos y EE.UU. Sanz Roldán considera que “es necesario entenderse. El éxito radica en una política exterior fuerte”. La dependencia del gas ha sido otro de los factores de análisis. Ballesteros ha destacado “nuestra baja dependencia del suministro de gas ruso, a pesar de que somos una isla energética”.

La tertulia se ha extendido a otras cuestiones. Alguno de los asistentes ha considerado como un grave error la expulsión de Rusia del Consejo de Europa, único órgano en el que Rusia y EE.UU hablaban de tú a tú, perdiendo ese posible espacio de diálogo para buscar una solución a la guerra. Se ha valorado el papel de China en un futuro próximo. Sanz Roldán les ha definido como “los adalides del softpower, jamás se moverán al compás de Rusia”. Ha insistido en la necesidad de ser cuidadosos para no cometer errores ya que “China tiene aspiraciones de liderar el mundo en el campo económico, tecnológico, militar y geopolítico, aprovechando el centenario en 2049 de la República Popular China”.

A la pregunta de si el servicio de inteligencia español estaba homologado con los servicios de inteligencia occidental, el general Sanz Roldán respondió que la pregunta debiera invertirse preguntarse si “están los demás servicios de inteligencia homologados con el español”. La Asociación Pluralismo y Convivencia social va a celebrará su próximo encuentro el próximo 22 de junio y tendrá como ponente a Pedro Palomo, quien abordará el debate de la industria y la empresa en Segovia y en nuestra comunidad. Se da la circunstancia de que Palomo es miembro de la asociación y forma parte de la Junta directiva.