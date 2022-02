El inicio de la rehabilitación del Teatro Cervantes depende de que el Ministerio modifique el proyecto

El proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes está pendiente de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apruebe un modificado. Hasta que no se dé ese paso no podrán empezar las obras. Se trata de un modificado que contempla el uso de la huerta del Seminario por parte de la empresa responsable de los trabajos y también la apertura de un acceso en el muro que da a la calle Obispo Gandásegui y que cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio desde el pasado verano.

A pesar de seguir pendiente del inicio de esa rehabilitación no hay peligro de caducidad. Así lo ha confirmado a COPE la concejala de Patrimonio Histórico y Urbanismo de la ciudad, Clara Martín, detallando que, al ser un proyecto en el que el Ministerio y el Consistorio son co-promotores, lo que rige es aprobar el proyecto y no conceder licencia. Y es que el Ayuntamiento no se da licencia a sí mismo, como ha especificado la edil. Esa aprobación se dio en enero de 2020 y no caduca. Aunque ese inicio de las obras está supeditado a la aprobación ministerial del modificado.

Y, si no han comenzado las obras, ¿por qué se ha colocado el cartel informativo de las mismas junto al edificio, en plena Calle Real? Pues según ha argumentado Clara Martín porque, una vez adjudicado el proyecto, la ley marca un plazo para que la empresa lo ubique, como una de las obligaciones en su condición de contratista.

Por otro lado, la concejala ha querido salir al paso de las manifestaciones de la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia, Susana Moreno. Tras la reunión que mantenía la directiva de esa entidad con la edil, Moreno pasaba por los micrófonos de COPE y aseguraba que Segovia está cogiendo fama de ciudad que presenta grandes dificultades para sacar proyectos adelante. Igualmente, afirmaba conocer casos de inversiones llegadas de fuera que han tenido que desistir finalmente por esos retrasos en las licencias y esas trabas burocráticas, a pesar de disponer de un proyecto ya elaborado para desarrollar en Segovia. Este miércoles, en COPE, Clara Martín ha apuntado que en el Ayuntamiento no constan expedientes de solicitudes de licencia que hayan terminado con una petición de caducidad para desistir de la iniciativa.

Lo que sí ha reconocido la concejala es que las especiales características de la capital segoviana, con su riqueza patrimonial, provocan una normativa proteccionista, ante la que, en ocasiones, hay que buscar el "encaje" adecuado en la normativa para determinadas ideas, lo que puede ir en contra de la agilidad de algunos de los proyectos concebidos.