La influencia que puede tener la tendencia alcista que presenta el precio de las materias primas

Que la economía presenta una evolución cíclica es algo conocido. Sin embargo, dentro de los elementos que hacen girar todas las miradas se sitúa la inflación. Independientemente de que se cite en un contexto de bonanza económica como en puertas de una crisis, como la que parece que sucederá a la pandemia. Desde distintos ámbitos se ponderan el alcance y la dureza que puede tener esa situación que aparezca una vez superada la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

En los micrófonos de COPE, el CEO de Octaviano Palomo, Pedro Palomo, ha llamado la atención sobre la subida "vertiginosa" que se observa en los últimos meses en las materias primas. El también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia, ha puntualizado que no se refiere en exclusiva a las materias primas agrícolas, a pesar de que los cereales, por ejemplo, también presenten un comportamiento alcista en sus precios. Sin embargo, ha hecho hincapié en que materias primas de todo tipo están encareciéndose. Entre ellas ha citado al petróleo y a minerales como el cobre o el hierro, pero también el acero.

Según su análisis, la principal causa de este aumento de precios radica en la gran demanda que presenta China y, en general el sudeste asiático. Frente a la situación sanitaria que aún presenta Europa, con el temor de la aparición de una cuarta ola de la pandemia del coronavirus, en aquella zona del planeta no se habla de recesión, sino que la pandemia parece "casi olvidada" y los datos de crecimiento son concluyentes. Por eso, Palomo ha advertido de incrementos en los precios de materias primas que alcanzan el 90% en el caso del hierro o el 88% en el cobre.

En los últimos años, Europa ha mantenido un periodo deflacionario, lo que es "bueno en parte". Y es que con una política de tipos de interés a cero o, incluso, negativos, el objetivo ha sido el de fomentar la actividad económica e inyectar dinero. No obstante, el crecimiento es necesario, como ha señalado Pedro Palomo y la inflación no es mala en sí misma, siempre que esté contenida. De ese modo, la economía no se para. Sucede lo contrario ante un marco descontrolado de inflación, por lo que el papel del Banco Central Europeo se presenta fundamental.

Palomo ha lamentado que las materias primas sean, en ocasiones, "las grandes olvidadas" en la economía, a pesar de su influencia directa en la cesta de la compra y en el consumidor final. Además del incremento en el precio de cereales o soja, se da la de otros elementos fundamentales para el proceso productivo del sector primario y de la industria agroalimentaria. El petróleo "ha subido un 175% desde el año pasado", cuando el barril de Texas llegó a cotizar en negativo, de forma "puntual", en el arranque de la pandemia y los confinamientos. La subida del petróleo afecta a los plásticos y a las materias semitransformadas. En agricultura tiene una influencia directa en el coste de los fertilizantes.