Hotuse y ACS se alían en su alejamiento de la patronal de la provincia segoviana

La patronal provincial de hostelería y turismo, Hotuse, y la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) se han dado la mano para unir sus fuerzas de ahora en adelante. La patronal tradicional del comercio segoviano se muda a la sede de Hotuse y Manuel Muñoz ha aclarado que así se alían las dos agrupaciones gremiales más potentes del entramado económico segoviano. Un paso que se da después de que la Federación Empresarial Segoviana decidiera alumbrar una nueva agrupación de comerciantes, FECOSE, y de que el presidente de la patronal provincial, Andrés Ortega, acusase a Muñoz de inacción al frente de ACS y también en su participación en los órganos de la propia federación. Algo sobre lo que Manuel Muñoz ha evitado pronunciarse, apuntado que "dos no pelean si uno no quiere; y nosotros no queremos".

Sin embargo, el presidente de los hosteleros, Jesús Castellanos, ha salido en defensa de su colega. Y si Andrés Ortega acusa a Muñoz de no acudir a los órganos directivos de FES, Castellanos lo desmiente, afirmando que él ha estado presente en asambleas que han contado con la presencia (y la participación) de Muñoz.

Pese a este movimiento de unión entre ambas agrupaciones, tanto Muñoz como Castellanos han indicado que las dos siguen perteneciendo a FES, salvo que les comuniquen lo contrario. Lo que sí remarcan es que ahroa podrán ejercer una interlocución directa con las administraciones públicas, sin intermediarios, en beneficio de sus colectivos. Manuel Muñoz. Una línea similar ha empleado el gerente de Hotuse, Javier García Crespo, que ha remarcado que lo importante en estas organizaciones es asegurar su independencia, sin condiciones llegadas de partidos políticos, administraciones públicas o federaciones.

Y si Manuel Muñoz aludía a la comunicación en cuanto a los bonos dispuestos por el Ayuntamiento, Jesús Castellanos ha lamentado una vez más que no se articulen como ayudas directas y que el empresario tenga que adelantar el desembolso, confiando en que la administración después abone lo correspondiente, aunque unos meses después.

Peatonalización

Por otro lado, tanto Muñoz como Castellanos mantenían este martes una reunión en el Ayuntamiento de la ciudad, con el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Zamora. En ese encuentro, los representantes de hosteleros y comerciantes se interesaban por los planes para peatonalizar el Casco Histórico. García Zamora reconoce que esa es la intención del PSOE y que trabajan para lograrlo. Por su parte, el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos, ha apuntado que García Zamora les reconoció el problema político que tienen para conformar la mayoría que necesitarían en la Corporación municipal para sacar la idea adelante. Y aclara: ellos no se oponen por sistema, sino que plantean condiciones necesarias para dar ese paso.