Graciliano Estrada: "El virus está igual que el año pasado, el perfil clínico no ha cambiado"

Graciliano Estrada, es el responsable del Servicio de Neumología del Hospital General de Segovia, quien el 17 de marzo de 2021 tomó posesión de la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Segovia hasta 2025, cogiendo el testigo a Enrique Guilabert.

Aumento de ingresos en los próximos días

En estos momentos y como confirma Estrada en COPE Segovia, nos encontramos en una quinta ola y aunque parece que hay una estabilizacion de contagios, el número sigue siendo muy elevado. A pesar de las cifras, en la actualidad no hay mucha presión hospitalaria en los hospitales de Segovia, a diferencia de otros hospitales de la comunidad, esto se debe también a que los contagiados por la covid-19 son más jóvenes. Sin embargo, no hay que confiarse ya que como ha declarado Estrada en COPE "es previsible que en los próximos días haya ingresos en hospitales y ucis mientras no bajen los contagios entre los jóvenes". El presidente del Colegio de Médicos de Segovia asegura que los jóvenes tienen que ser conscientes de que más allá de contagiarse ellos, pueden contagiar a sus padres y abuelos, en definitiva, a la gente que les rodea.

Estrada ha asegurado que el perfil de los ingresados por el virus no hay variado en general, el prototipo de enfermedad e ingreso es igual. Sigue siendo una neumonía bilateral que a veces puede responder de forma postivia al tratamiento y otras no. No ha habido casi variaciones desde marzo del año pasado, en estos momentos sigue habiendo pacientes en la uci conectados a un respirador. Graciliano Estrada, ha querido dejar claro a todos los jóvenes que "el virus ni se ha ido, ni es menos dañino. Sigue igual que en marzo. Hay pequeñas variaciones, pero a groso modo el perfil clínico no ha variado".

Solidaridad y responsabilidad entre los jóvenes

El presidente ha querido transmitir varios mensajes de forma directa a todos los jóvenes que no son conscientes de la situación. Ha querido dejar claro que el virus no se ha ido, y que por lo tanto deben vivir como tal, que se trata de una enfermedad muy contagiosa, por lo que es necesario que cumplan todas las medidas que están establecidas como es el uso de la mascarilla. Por último, ha recordado que se lo pueden contagiar a sus familiares y aunque la letalidad entre los jóvenes es muy escasa, esto no es así entre los mayores, por lo que ha pedido solidaridad y mantener las medidas para frenar esta situación.

Aumentando el ritmo de la vacuna entre los jóvenes bajarán los contagios, pero todavía no ha llegado ese momento. Por este motivo, Estrada pide tiempo, asegura que "en dos o tres meses puede ser diferente", pero que todavía no es así, por lo que de cara al verano, a las actividades y a los encuentros multitudinarios hay que seguir siendo responsables, ya que, no se trata de algo que solo les afecte a ellos sino que también afecta a los demás, sobre todo a personas con enfermedades y patologías previas o de edad avanzada. También ha asegurado que hay muchos jóvenes que están siendo responsables y que siguen cumpliendo las medidas, pero que deben seguir haciendo un esfuerzo.

El cribado masivo entre los jóvenes no es rentable

Ayer, se hicieron públicas las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León para frenar los contagios. Sin embargo, Estrada asegura que no son algo fácil de estructurar, ya que los contagios se pueden producir en muchos sitios. Como profesional médico apoya las medidas ante los resultados que estas tienen, "cuando se aplicaron restricciones los contagios disminuyeron drásticamente".

Una de las medidas que ha pedido PSOE Segovia es que se realice un cribado masivo entre los jóvenes para detectar a los asinomáticos que hacen vida normal y pueden ir contagiando. Ante esta petición Graciliano Estrada ha declarado que el criterio técnico es lo que tiene que prevalecer y que en este momento, viendo la situación sanitaria actual de Segovia, no es una medida rentable. Esto se debe a que el impacto que tendría sería menor al que tuvo en enero en otras provincias.