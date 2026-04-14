Francisco Vázquez asume la presidencia de las Cortes de Castilla y León gracias al acuerdo entre PP y VOX

Crónica de la constitución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León

El procurador por Segovia del Partido Popular, Francisco Vázquez, ha sido elegido nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León. Su nombramiento es el resultado del acuerdo que alcanzaron los populares con VOX para la formación de gobierno en la comunidad autónoma.

Unas Cortes útiles

Tras su elección, Vázquez ha destacado que su principal meta al frente de la institución es clara. Según sus palabras, el objetivo es "hacer que estas cortes sean lo más útiles posibles para todos los castellanos y leoneses".

Hacer que estas cortes sean lo más útiles posibles para todos los castellanos y leoneses"

Doble protagonismo segoviano

El protagonismo de la provincia de Segovia en la cámara autonómica es doble. A la presidencia de Vázquez se suma el nombramiento de Susana Suárez, la única procuradora obtenida por VOX en Segovia en las pasadas elecciones, como tercera secretaria de la mesa de las Cortes.

Con la constitución de la cámara, se abre un nuevo período para formar gobierno. La fecha prevista para celebrar el primer pleno de investidura es el próximo día 30 de abril.