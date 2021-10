FES reivindica su representatividad en el diálogo social ante el cisma de hosteleros y comerciantes segovianos

Después de que la patronal segoviana del comercio y la hostelería, Hotuse, y la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) hayan hecho pública su alianza en una nueva sede y para hacer frente común de manera independiente a partir de ahora, la Federación Empresarial Segoviana (FES) ha querido salir al paso de la situación, reivindicando su papel y su representatividad en el diálogo social, marcado en el ordenamiento jurídico.

Este es el comunicado emitido desde la federación:





En alusión a las manifestaciones de los presidentes de AIHS/Hotuse y ACS conocidas hoy, y desde el respeto que siempre ha mostrado respecto a las decisiones tomadas en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades, la Federación Empresarial Segoviana (FES) quiere reafirmar su papel en las mesas y procesos de Diálogo Social como la organización empresarial más representativa de la provincia, tal y como recoge la propia Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En el ámbito de la Comunidad este papel lo asume CEOE Castilla y León; en el nacional, CEOE y CEPYME, y en el local y provincial la propia Federación Empresarial Segoviana, que integra las mesas tanto del Ayuntamiento de Segovia como de la Diputación Provincial.

Los acuerdos alcanzados en el seno de las mesas oficiales del Diálogo Social, en estos tres ámbitos (nacional, regional y provincial/municipal) se basan en la representatividad de las organizaciones firmantes y abarcan y benefician a todas las actividades económicas, precisamente por ese carácter de representatividad.

Existen o pueden existir muchas asociaciones sectoriales, incluso varias dentro de un mismo sector. En las actividades de comercio y hostelería, por ejemplo, solo en nuestra provincia conviven varias (en distintas zonas y barrios de la capital, en varios municipios, gremiales…). Pero quien se sienta en las mesas del Diálogo Social es FES. No porque se lo arrogue, sino por mandato constitucional como se ha explicado.

Respecto a la pertenencia o no de ambas a la estructura de la Federación, claramente AIHS/Hotuse ha causado baja de forma voluntaria; la solicitó y, lógicamente, se tramitó con toda diligencia; y ACS no lo ha hecho y por tanto no hay ningún cambio en su estatus.

En este sentido, y sin ningún ánimo de confrontación, FES reitera los argumentos ofrecidos durante la presentación de FECOSE, la nueva Agrupación de comerciantes que se ha adherido a FES, con el objetivo de lograr una mejor representación del sector y un mejor acceso de los comerciantes a los servicios de la Federación.