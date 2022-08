El equipo de gobierno de Segovia seguirá otro mes con un integrante menos

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de la ciudad permanecerá otro mes con un integrante menos. Es decir, con nueve concejales en lugar de diez, tras la salida de Fuencisla Yagüe. El siguiente en la lista con la que el PSOE concurrió a las elecciones municipales de 2019 es Ángel Berbel, quien ya ha entrado a la Corporación en la recta final de los dos últimos mandatos corporativos por situaciones parecidas.

La documentación está tramitada y Berbel, médico de profesión, ha dado su consentimiento para incorporarse a ese grupo del PSOE. Sin embargo, circunstancias personales le van a impedir asistir al Pleno de este viernes, para tomar posesión de su acta. Algo que se prevé para la siguiente sesión plenaria que se desarrolle en el Consistorio de la ciudad. Es decir, la correspondiente al mes de septiembre, como han confirmado a COPE fuentes municipales.









A pesar de que no se plantean votaciones de calado en el Pleno de este viernes, desde el equipo de gobierno confían en la "responsabilidad" de todos los integrantes de la Corporación. De hecho, el portavoz socialista, Miguel Merino espera que el "oportunismo" no se cuele en esta situación. Es más, subraya que en otra sesión puede ser él mismo quien no pueda asistir a un Pleno por motivos personales

Por eso, reitera el llamamiento a que nadie modifique el sentido de un voto para sacar algún rédito político. Algo que podría ir especialmente dirigido al representante de Podemos, puesto que con la configuración actual, y sin tener en cuenta a Guillermo San Juan, el bloque de la izquierda, contaría con once ediles. Los nueve del PSOE y los dos de Izquierda Unida (IU). Es decir, el equipo de gobierno municipal. Mientras, el bloque de la derecha sumaría doce escaños en el Consistorio, con los nueve representantes del PP y los tres que mantiene de Ciudadanos.