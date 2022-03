El PP duda de la neutralidad para desestimar sus alegaciones a los remanentes del Ayuntamiento de Segovia

En la comisión extraordinaria de Hacienda celebrada este jueves en el Ayuntamiento de la capital se ha comunicado la desestimación de las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PP a la incorporación de los remanentes de tesorería a los presupuestos aprobados inicialmente para este año. Los populares argumentaban que ese movimiento no contaba con los informes preceptivos y que además incluían actuaciones que exceden el espíritu de la norma. En los micrófonos de COPE, el portavoz del PP, Pablo Pérez, ha mostrado su desacuerdo, criticando que sea el interventor municipal el que califique su propia actuación, eliminando un principio de neutralidad, según el líder de la oposición municipal.

El concejal de Economía y Hacienda y de Desarrollo Económico y Empleo, además de portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Zamora, ha remarcado que las alegaciones del PP se desestiman porque la incorporación de los remanentes cuenta con todo lo requerido por la ley. Según García Zamora, el movimiento del PP ha ocasionado un retraso para poder aplicar las cantidades de esos remanentes y los proyectos indicados. Tras la comisión de hoy, se celebrará un Pleno extraordinario, el viernes día 8, para dar conocimiento a la resolución de las alegaciones. Sin embargo, el grupo municipal del PP no ha quedado sastisfecho. En COPE, Pablo Pérez ha reiterado la falta de documentos necesarios para avalar la incorporación de los remanentes.

Audio









Teniendo en cuenta esa postura, y cuestionado sobre si entonces llevarán la cuestión a los tribunales, Pablo Pérez ha preferido mostrarse cauto y aguardar para ver lo qué sucede en la mencionada sesión extraordinaria de Pleno para, a partir de ahí, decidir si continúan con la impugnación. El portavoz del equipo de gobierno confía en que el PP no dé ese paso y que, si lo da, no solicite medidas cautelares, porque implicarían, de ser aplicadas por el juez, un retraso mayor, que no se podría recuperar, a pesar de el tribunal acabase dando la razón al equipo de gobierno.

Equipo de gobierno desde el que insisten en que el PP ha paralizado la puesta en marcha de proyectos en la ciudad. El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, Miguel Merino, se ha referido al arreglo del tramo inicial de Padre Claret. Un contrato a modificar y un proyecto a licitar de nuevo. Sin embargo, el edil asegura que la modificación está lista y que si no se ha licitado el proyecto para que se realice ya es por la alegación del PP.

Audio









En la comisión de este jueves se ha comunicado también la desestimación de la alegación presentada por dos vecinos, en este caso no a los remanentes sino a los presupuestos de 2022. Argumentaban que, de cara a la expropiación prevista del edificio de la calle Antonio Machado, no se había consignado la cantidad suficiente. Lo descarta García Zamora.

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación para el estudio de lo que falta por acometer en el edificio de Emprendedores del CAT. Tras la resolución del contrato con la anterior adjudicataria, parecía estar muy claro lo que quedaba por ejecutar. Sin embargo, se contratará la definición de esos trabajos que faltan. Algo que García Zamora argumenta con el grado de garantía que marca el sistema. Se espera que el contrato se firme en, como mucho, tres días. A partir de ahí, se prevén tres semanas para presentar el proyecto de eso que queda para concluir el edificio. Después, se licitarán las obras y se finalizará lo que quede.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A lo garantista del sistema se ha referido también Miguel Merino, al referirse a por qué no se ha dado por concluida ya la actuación en la entrada al poligono industrial de El Cerro por la calle Guadarrama. Más contratos liquidados: el que mantenía el Ayuntamiento con la anterior adjudicataria de la estación de tratamiento de agua potable y que pedía una liquidación mayor de la establecida por los técnicos.