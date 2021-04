La Diputación de Segovia apoya a la hostelería y al turismo rural de la provincia con 430.000 euros

La diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez y la diputada de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noemí Otero han presentado esta mañana las medidas que, dentro del programa de recuperación socioeconómica de la Diputación, ‘Segovia, provincia Reactiva2’ ha puesto en marcha la institución provincial para apoyar a la hostelería y al turismo rural de la provincia. Se trata de 430.000 euros en ayudas directas para dos de los sectores que más están sufriendo a causa de la pandemia y, más de la mitad, 250.000 euros, se destinarán a la concesión de subvenciones directas a los empresarios del sector para hacer frente a los gastos ordinarios de sus negocios. Las diputadas han estado acompañadas en esta comparecencia por el presidente de HOTUSE, Jesús Castellanos y su homólogo en la Asociación de Turismo Rural de Segovia, Gerardo Otero, quienes han tenido un papel activo a la hora de consensuar muchas de las medidas que se van a llevar a cabo.

De esta manera, desde la Diputación de Segovia se han articulado estas medidas desde el plan ‘ReLanza2’, que destinará 217.500 euros y desde el plan ‘ReinvenTa2’ que reserva 210.000 euros para tal fin. En suma, casi 428.000 euros que vendrán a dar respuesta, siempre en la medida de las posibilidades y competencias de la institución provincial, a las necesidades que ambos sectores han ido trasladando en las diferentes reuniones que las responsables de cada Área, e incluso el presidente de la Diputación, han venido manteniendo con los representantes desde hace varios meses.

Tal y como ha señalado la diputada Magdalena Rodríguez, “este contacto permanente nos ha permitido tener ahora los deberes hechos y estar preparados para cuando llegue el momento de poder abrir nuestras fronteras para recibir a los visitantes”. De hecho, tal y como ha destacado Rodríguez, “los empresarios ya pueden solicitar estas ayudas que tanto necesitan y que tendrán una tramitación muy sencilla porque nuestro fin es facilitar las cosas lo máximo posible para que estas ayudas sean efectivas”.

Para Noemí Otero, “estas líneas de ayuda son fruto de la escucha activa de todos los sectores afectados. En 2020 desarrollamos una gran labor para apoyar a todos los afectados por la dura situación socioeconómica que atravesamos, y en 2021 hemos actualizado, renovado y creado nuevas líneas conforme a las necesidades de los negocios locales de la provincia, para adaptarnos a la realidad del momento, en un ejercicio de participación, resiliencia por parte de la institución provincial y trabajo conjunto”.

Plan ‘Reinventa2’

El plan ‘Reinventa2’ recoge las líneas dedicadas al turismo rural, de manera que se contemplan 100.000 euros en subvenciones directas a los empresarios de alojamientos, restaurantes, bares y cafeterías sin terraza, para los gastos derivados de la actividad como alquileres, hipotecas, suministro eléctrico, gas, telecomunicaciones o seguros. Además, se destinará una cantidad de 50.000 euros a los bonos ‘ReinvenTa2 tus vacaciones’ para los alojamientos rurales, cuya bonificación dependerá de la duración de la estancia y el tamaño del alojamiento; en restaurantes, con 30 euros de descuento por reserva y mesa a la carta; y las empresas de actividad, con un 40% (hasta 30 euros) de descuento sobre el importe total.

La formación para los empresarios turísticos volverá a tener un papel fundamental y, en ella, la Diputación invertirá 10.000 euros, abordando la gestión financiera, gracias al convenio con la UNED, la mejora de la atención al cliente o cómo vender los servicios turísticos, entre otros asuntos. Por otro lado, se seguirá poniendo el foco en la promoción de la provincia como destino turístico con la realización de una campaña publicitaria en medios nacionales, “para posicionar nuestra oferta en la Comunidad de Madrid y el Norte de España, cuando las restricciones sanitarias lo permitan” o las plataformas online a través de influencers en redes sociales y la participación en otros proyectos como España Fascinante. Para ello, la institución provincial destinará 30.000 euros.

Plan ‘ReLanza2’

Dentro del Plan ‘ReLanza2’, la Diputación de Segovia ha cedido un gran protagonismo a la hostelería y la restauración como uno de los sectores más golpeados por la incertidumbre que ha desatado la pandemia. Así, se ha articulado una línea de subvenciones directas por una cuantía total de 150.000 euros “que pretendemos lleguen a todos aquellos que lo necesiten y, por ello, las hemos incrementado en 20.000 euros con respecto al año pasado, lo que supone un 13%”, tal y como ha destacado Noemí Otero. Por otro lado, y como novedad respecto al 2020, la financiación de los costes de mantenimiento y uso de TPV, que contempla un presupuesto de 10.000 euros, se ha ampliado al sector de la hostelería y la restauración “cuando el año pasado estaban limitadas para el comercio rural”.

También en este plan se contemplan bonos de consumo local que irán dirigidos a aquellos establecimientos de hostelería y restauración que consuman Alimentos de Segovia. Una línea que está dotada con 45.000 euros y que “ha sido muy bien recibida por todos los interesados ya que, mientras ayudamos a nuestros hosteleros, impulsamos la marca de nuestra provincia que está creciendo de manera exponencial en los últimos meses”. Además, también se llevarán a cabo campañas de promoción del consumo local, con un presupuesto de 12.500 euros, “y que vendrá a complementar la promoción que se realiza desde Prodestur porque nuestra línea es unir sinergias en beneficio de estos sectores afectados por la crisis en un momento complicado que puede convertirse en una oportunidad para ellos”.

Por último, Prodestur y Alimentos de Segovia se unen con los packs ‘Reinventa2’ a los que se aportarán 20.000 euros y que “supondrán un valor añadido a la estancia de los clientes, de manera que obsequiaremos con productos de la marca de la Diputación a los visitantes que se alojen en los establecimientos rurales de nuestra provincia”, ha concluido Magdalena Rodríguez.

Por su parte, el presidente de HOTUSE, Jesús Castellanos ha agradecido la invitación de la Diputación, pero “sobre todo que se nos haya tenido en cuenta a la hora de diseñar estas ayudas, que se haya contado con nosotros con reuniones previas que han dado lugar a estas líneas, porque no es lo común en otras administraciones”. Además, ha asegurado que “es el peor momento para nuestro sector y por eso las ayudas tienen que ser extraordinarias y ágiles, y la Diputación ha conseguido las dos cosas con estos planes, porque no hacemos nada si esas cantidades son muy cuantiosas, pero al final no llegan y, en ese sentido, la Diputación nos ha escuchado y las compensaciones van a estar muy rápido en los bolsillos de los empresarios”.

El presidente de ATURACSE, Gerardo Otero también ha querido agradecer a la institución provincial “por tenernos en cuenta a la hora de diseñar estas medidas y consultárnoslas antes de ponerlas en marcha”. Para Otero, “el cierre perimetral es lo que más nos ha afectado porque no solo nos han cerrado, sino que nos han dejado sin clientes, por ello nuestra mayor preocupación es poder volver a trabajar y estas ayudas son una compensación a los meses que llevamos cerrados, asumiendo una serie de gastos fijos que necesitamos cubrir para poder volver a recibir clientes”. Para finalizar, ha apostillado que “nos parece muy importante la apuesta de este plan por el turismo activo, una actividad fundamental en los pueblos que necesitamos recuperar y potenciar”.