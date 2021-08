David Llorente ya está pensando en su próximo sueño, París 2024

David Llorente quedó décimo en la final de piragüismo del pasado 30 de julio de Slalom K-1 masculino. A pesar de no haber conseguido medalla, en la recepción que se ha celebrado en la Diputación de Segovia ha asegurado que ha sido "un sueño gigante" el haber hecho la bajada por las aguas bravas del canal japonés. Ha asegurado que "he flipado en toda la experiencia olímpica", no solo por haber sido el representante de España sino por haber coneseguido llegar a la final a pesar de ser algo muy difícil.

Ha disfrutado de todos los momentos, tanto en la Villa Olímpica, como en los días previos o el mismo día de la bajada algo que ha definido como "algo indescriptible y super bonito. Lo único que me hace es soñar para seguir preparando París", que debido a la pandemia se celebrá dentro de tres años y no cuatro como sería lo habitual, ya que, está edición de los Juegos Olímpicos se ha celebrado un año más tarde de lo previsto.

En la recepción ha repetido varias veces que el haber formado parte de las olimpiadas es un sueño que ha conseguido "poquito a poco, cumpliendo sueños y obejtivos" gracias a que los ha perseguido desde que tenía 14 años, como "hace dos años soñaba con estar allí en Tokio, una vez en Tokio soñaba con una final y ahora que tengo la final sueño con una medalla de aquí a tres años", aunque es consciente de que no es no va a ser algo fácil, pero va a "estar allí para al menos intentarlo".

Lo mejor y lo peor de su paso por las Olimpiadas

Para Llorente lo mejor ha sido "todo lo incluye estar en una villa olímpica", estar en Tokio, compartiendo la experiencia con gente de todo el mundo y de todo tipo de disciplinas en la Villa. Que todos estén "compartiendo la misma ilusión". Otra de las mejores cosas de los JJOO es el hecho de competir, el haber conseguido realizar esa bajada, esa "sensación brutal" de haber entrado en la semifinal y en la final, que no quiere olvidar y por supuesto quiere volver a repetir.

Pero lo mejor no solo lo ha vivido en Tokio sino también a la vuelta y es que ha recibido un gran cariño cuando regesó a Palazuelos de Eresma. Ha contado con humor que "la ilusión con la que toda la gente de Segovia y de mi pueblo lo ha vivido y el haber logrado emocionarles" es algo que le llena de "orgullo y satisfacción".

Lo peor lo tiene claro, no ganar la final, la penalización de 50 segundos y "venirme abajo por saber que no iba a tener un diploma". Ha asegurado que fue algo que duró poco porque internamente está satisfecho con como compitió. Es solo hecho de estar en la final luchando por estar en el podio es algo "que me motiva muchísimo".

Sin embargo, a pesar de esa parte negativa que vio tras conocer el resultado y la penalización ya tiene la vista puesta en París, siendo consciente de "la parte aleatoria del piragüismo" y teniendo claro que aunque no lo consiga "vivirlo, disfrutarlo e intentarlo que ya con eso es espectacular".

Próximo objetivo: París 2024

En este momento su objetivo es París, no sabe cómo estará para el Campeonato de España por que "no es su objetivo proritario", pero sí que va motivado porque es su opción de clasfificarse para los próximos Juegos Olímpicos.

Ha disfrutado tanto, a pesar de los sacrificios que ha tenido que hacer que no piensa en "vacaciones como tal, estoy motivado y pensando en París". El piragüismo es lo que ha elegido y "le encanta". Estos días va a disfrutar de su vuelta a España con su familia y amigos, ya que, tres o cuatros meses antes de ir a Tokio no ha tenido apenas contacto con gente para evitar contagios de covid-19.

En su vuelta a España no solo le han recibido en la Diputación Provincial de Segovia, sino que también se ha realizado un recepción en la Delegación Territorial de la Junta y en el Ayuntamiento de Plazuelos de Eresma, su pueblo.