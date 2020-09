¿Cuáles son las perspectivas económicas de Segovia hasta final de 2020?

Las perspectivas económicas del tramo final del año son una incertidumbre. Por un lado, aparecen factores como la constatación de la caída general del PIB en lo que va de 2020, y que se sitúa en un 18 ó 19%. También la merma de turistas extranjeros que han llegado este año. Todo consecuencia de la pandemia, al igual que el aumento del paro, de las situaciones de ERTE que se mantienen o de los autónomos que ven peligrar su negocio.

Frente a esta realidad aparecen voces con cierto optimismo para lo que queda de año. Un ejemplo es el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que ayer abría cierto resquicio a ese optimismo para el último trimestre de 2020. Este martes, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, ha compartido ese optimismo, aunque de manera contenida.

También hay quien no es tan atrevido a la hora de hacer análisis a corto plazo. En los micrófonos de COPE, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia ha asegurado que las perspectivas no son buenas. Según los cálculos de Pedro Palomo esos autónomos que tienen en riesgo su negocio son en torno a un millón. Por eso no es tan optimista. En cualquier caso, Palomo ha puntualizado que Castilla y León presenta ciertas particularidades que le pueden colocar en una mejor posición dentro del panorama nacional. Y dentro de la región, Segovia también puede tener fortalezas, como no tener que depender de la reconversión que tenga que afrontar el sector de la automoción.

En cuanto a ese entramado empresarial segoviano, Pedro Palomo ha recalcado el informe de la Cámara de Comercio que sitúa a Segovia como la provincia española en la que más han crecido las exportaciones en el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado. Pero es que también han crecido las importaciones, por lo que Palomo ha destacado la actividad generada por esas compañías segovianas, que implican igualmente otras actividades a su alrededor. Palomo las ha calificado como empresas “tractoras”.

Mientras, la Federación Empresarial Segoviana ha presentado fesempleo.es, el portal con el que quiere conectar las empresas que buscan personal para cubrir sus vacantes con los demandantes adecuados para esos puestos. El presidente de la patronal segoviana, Andrés Ortega, ha asegurado que, más que un buscador, se trata de una agencia de colocación, que intermediará e incluso realizará una preselección. Este portal incluirá un bloque específico de formación. Podrá ser en alrededor de dos meses, según los cálculos de Ortega, que ha afirmado que hay sectores en el que las empresas incluso están creciendo, como el agroalimentario. Además, se ha referido a demandas de perfiles concretos, que se repiten en muchas empresas, como los técnicos de mantenimiento.

El presidente de FES ha reconocido la preoupación que cunde entre las empresas ligadas al campo, ante la cercanía de campañas como las de la patata, la fresa o la vendimia. Por eso ha subrayado la importancia de tener claro en qué condiciones se va a poder contratar y las medidas que se van a tener que imponer en esas labores. Andrés Ortega ha agregado que la certidumbre debe llegar también de aspectos como todo lo que rodea al inicio del curso escolar y de despejar las dudas que se ciernen en torno a los ERTEs y su periodo de vigencia.