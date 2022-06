El consejero de Industria, partidario del que el Plan de Fomento Industrial alcance la provincia entera

El consejero de Industria, Comercio y Empleo ha mantenido hoy un encuentro con la directiva de la Federación Empresarial Segoviana (FES). Tras el anuncio, ayer por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de la voluntad de recortar en unos 20 millones de euros los fondos destinados a patronales y sindicatos, Mariano Veganzones hoy en Segovia, poco ha querido agregar.

Por su parte, el presidente de la patronal provincial, Andrés Ortega, sí se ha mostrado muy crítico con esa posiblidad, recordando que se trata de cantidades con las que se prestan servicios orientados a los trabajadores. A encontrar un empleo o a un reenfoque laboral, entre otros asuntos, como ha recalcado Ortega. Por eso, confía en que esta postura de Vox no cuaje y espera una reacción por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que también lo es del Diálogo Social, como ha puntualizado Andrés Ortega.

Pese a no querer ahondar más en el asunto, el consejero ha garantizado el apoyo a las empresas, a pesar de ese anuncio comentado. En esa reunión, los representantes de FES le han trasladado fundamentalmente dos asuntos al consejero. Por un lado, la necesidad de cambiar la idea de la anterior consejera respecto a la implantación de un Plan de Fomento Industrial en el nordeste segoviano, para que englobe todo el territorio. Incluida la capital y, por tanto, Prado del Hoyo, como ha recalcado Andrés Ortega. El nuevo consejero se ha mostrado partidario de que el plan sea lo más amplio posible. Y el segundo asunto, precisamente está relacionado con Prado del Hoyo, y con la declaración de interés regional para el puerto seco. Se va a crear un grupo de trabajo.

Aquí aparece una posible divergencia. Mientras la Junta hasta ahora ha parecido apostar por que esa declaración de interés regional llegue una vez esté aprobado el Plan Parcial que fije el desarrollo urbanístico de la zona, desde el Ayuntamiento aseguran que ambas cosas se pueden acometer en paralelo, de modo que se gane tiempo. Una opinión, la del Consistorio, que comparte el presidente de FES.

Una vez listos los informes sectoriales, el Ayuntamiento debe remitir toda la documentación a la Junta, para el informe ambiental. El plazo máximo dipuesto para emitirlo es de tres meses aunque, al ser preceptivo, si se demorase más, habría que esperarlo. Y si llegase antes, se acortarían los plazos. En parte, de eso depende si antes de final de este año el avance es sustancial. Aunque la parte de reparcelación y urbanización del espacio corresponde a los propietarios de los terrenos, como ha recordado en COPE la alcaldesa, Clara Martín.

De que se cumpla o no el cronograma marcado, depende también en gran parte la paciencia de las empresas implicadas en el proyecto de Prado del Hoyo. O de algunas de ellas, al menos. No obstante, la regidora reitera: la adquisición de terrenos en Bernuy de Porreros no tiene por qué restar.