La consejera descarta la repertura del Policlínico como centro asistencial sanitario

La consejera de Sanidad ha descartado que se vaya a reabrir el Policlínico como un centro asistencial. Así de clara se ha mostrado Verónica Casado en Segovia, argumentando que quiere evitar “engaños y mareos”. En ese sentido, ha recordado que el edificio no es propiedad de la Junta de Castilla y León.

Casado ha visitado el Complejo Asistencial segoviano, donde se ha reunido con responsables y representantes del sector sanitario en la provincia. Junto al gerente regional de salud ha eliminado el Policlínico de las prioridades, entre las que sí han situado el centro de salud Segovia-IV, el de Cuéllar y la unidad de radioterapia. Una prioridad, esta, sanitaria y no política, según la consejera que, no obstante, ha reconocido que la implantación no será inmediata.

En cuanto al centro de salud de Nueva Segovia, han recordado que el proyecto está en redacción, antes de poder empezar las obras de construcción. Verónica Casado también ha rechazado que se vayan a cerrar consultorios en el medio rural, aunque ha matizado que la Atención Primaria será reordenada, porque más de la mitad de los Puntos de Atención Continuada, pasan de la primera hora de la mañana con un paciente que atender o ninguno.

En cuanto al Hospital General de la capital, lo ha situado entre los buenos de Castilla y León y como el primero de los de su nivel en cuanto a asistencia. Ha remarcado que fue de los primeros en poner en marcha consultas de alta resolución, teleasistencia o dos unidades de cuidados paliativos. También se ha referido a la reducción en la lista de espera quirúrgica, mientras que sigue el trabajo para que mengüen en consultas y pruebas. Otros aspectos que se deben mejorar en el hospital son la accesibilidad o el número de profesionales.