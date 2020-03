Conoce lo último sobre el coronavirus en Segovia

La Junta de Castilla y León ha confirmado dos nuevos casos de coronavirus en Segovia. Llegan ya a nueve, del total de 92 de toda la región. De esos nueve casos confirmados segovianos, seis se encuentran aislados en sus domicilios y tres, ingresados. Uno de esos nuevos positivos es una persona usuaria de las terapias para enfermos de alzheimer, que el Ayuntamiento de la capital ofrece en el centro de servicios sociales de la La Albuera. Lo ha confirmado la alcaldesa, Clara Luquero. La regidora también ha confirmado que uno de los que mantienen aislamiento domicilario es un empleado del Instituto Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento sigue las recomendaciones de la Junta de Castilla y León y no ha agregado decisión propia alguna. Así, refuerza la limpieza en sus dependencias y fomenta los trámites de administración electrónica, además de recomendar que no se use el transporte público, a pesar de que el interior de lois autobuses urbanos se va a desinfectar a diario. También se estudia dividir en dos la jornada de los empleados públicos, de modo que unos acudan por la mañana y otros por la tarde, para minimizar la concentración de personas. Además, se suspenden otros actos. Luquero ha afirmado que se suspenden todas las actividades de ocio, aunque se mantienen las terapéuticas en los centros cívicos y sociales.

Planea también la suspensión de la Semana Santa. La junta de cofradías de la capital está a expensas de lo que puedan marcar las autoridades sanitarias y la Junta de Castilla y León en ese sentido. El presidente de ese colectivo, Víctor García, ha querido llamar a la calma. De momento, los actos programados para este fin de semana y también para el sábado día 21 están suspendidos. Mañana está convocada una reunión con los representantes de todas las cofradías de la ciudad.

En el Real Sitio de San Ildefonso se ha suspendido la presentación del cartel y la programación de su Semana Santa. Y es que la atención a la crisis sanitaria está por encima de todo, como también ha comentado la alcaldesa, Clara Luquero, que ha añadido que en situaciones extremas, incluso, están comprometidos los derechos. En esa línea, la regidora ha llamado la atención sobre la necesidad de no colapsar el sistema público de salud. Una red que, además de la realidad generada por el coronavirus debe atender la actividad cotidiana, que no cesa.

Y continúa la sucesión de eventos suspendidos y lugares clausurados como medidas de prevención ante el COVID-19. Entre ellos, los palacios reales La Granja de San Ildefonso y Riofrío, que Patrimonio Nacional mantiene en la provincia. Permanecerán abiertos los Jardines de La Granja y el bosque de Riofrío.

También se ha suspendido la demostración que los bomberos de la ciudad tenían prevista el sábado en la Plaza Mayor, así como el segundo congreso regional de jugadores de azar rehabilitados, programado para ese mismo día en el Teatro Juan Bravo. Misma situación para la tractorada de protesta que los sindicatos agrarios iban a protagonizar mañana. En COPE, el presidente de Unión de Campesinos, Juan Manuel Palomares, ha advertido del riesgo que se puede estar trasladando a los pueblos, donde se están trasladando muchos niños madrileños. No tienen clase y los ha llevado para estar con sus abuelos.

Palomares ha argumentado que no hay motivos para que temer un desabastecimiento de alimentos y productos en las tiendas. Además, ha lamentado que esta situación pueda ser aprovechada por algunos para sacar beneficio propio. Se mantienen las recomendaciones generales de evitar los lugares concurridos y los viajes, así como las salidas de personas mayores. El 900 222 000 es el número de teléfono gratuito que se debe usar ante cualquier duda o sospecha en torno al coronavirus.