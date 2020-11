El equipo de gobierno de Segovia desvela el destino de los 6'3 millones de remanentes de tesorería

El Ayuntamiento de Segovial ya ha determinado el destino de los casi 6'3 millones de euros de los remanentes de tesorería acumulados y que podrá emplear en 2021. Entre las actuaciones, dos millones se repartirán a partes iguales entre pavimentación, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado y la mejora de los polígonos industriales. El próximo martes está previsto un Pleno extraordinario, para aprobar la modificación presupuestaria que permita incorporar esos remanentes a las cuentas, para poder ser empleados. Una vía para poder agilizar los trámites administrativos, según ha destacado la alcaldesa.

Clara Luquero ha desgranado las partidas. Por ejemplo, en movilidad, habrá 174.000 euros para la segunda fase de Padre Claret y 106.000 para la actuación en las confluencias con las respectivas rotondas en las que empieza y finaliza la calle San Gabriel. Cien mil euros para la calle Camino de las Huertas, en el barrio de San Lorenzo, y otras actuaciones sobre movilidad sostenible, como ha relatado la regidora. Entre ellas, la ampliación del carril-bici de la ciudad o la incorporación de vehículos híbridos para la Policía Local o el parque móvil municipal.

Habrá partidas por valor de 432.000 euros para infraestructuras deportivas, con 185.000 para la renovación del césped artificial del campo de fútbol Nueva Segovia, ubicado junto al pabellón Pedro Delgado. Continuará también la rehabilitación de La Cárcel_Centro de Creación.

La modificación presupuestaria necesita que el equipo de gobierno consiga un apoyo más, para lograr la mayoría absoluta. Así que, de nuevo, el foco se sitúa sobre el concejal de Podemos. En declaraciones a COPE, Guillermo San Juan se ha mostrado moderadamente satisfecho por el desglose del destino de esos remanentes de tesorería, considerando que atiende los ejes reclamados por su grupo: polígonos industriales y empleo, actuaciones en los barrios, y sostenibilidad. Según sus palabras, se nota la influencia de su grupo. No obstante, ha condicionado su apoyo a un acuerdo global que incluya también los presupuestos ordinarios de 2021.

Aspira a que en esas cuentas se cuelen también sus reivindicaciones, por lo que, para votar a favor en el Pleno extraordinario del martes en relación a los remanentes, se tiene que haber cerrado ese acuerdo global antes con el equipo de gobierno. Según el concejal morado, en ese proyecto para los remanentes se triplica toda la inversión de los últimos presupuestos en polígonos industriales. Las partidas para vivienda son seis veces mayores y aumenta en un 80% la cantidad para ayudas de emergencia social.

Valoración que no comparte el portavoz del PP. Pablo Pérez ha criticado, en declaraciones a COPE, que la propuesta se haya presentado sin buscar el consenso de la oposición, dada la envergadura de la cuantía. Además, cree que, en cuanto a inyección directa en el tejido económico de la ciudad, se queda muy corta. Pérez asegura que hay más dinero para La Cárcel_Centro de Creación que para el comercio. Una suma de argumentos que le ha llevado a asegurar que el voto de su grupo no será a favor en ningún caso. El que sea un voto en contra o una abstención dependerá, según el portavoz de los populares, de si el equipo de gobierno acepta alguna negociación para que su grupo pueda incorporar aportaciones sobre inyección directa al tejido económico.

En cuanto al socio de gobierno del PSOE, el portavoz de Izquierda Unida y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento, Ángel Galindo, ve un claro componente social y medioambiental en el reparto de esos remanentes de tesorería. Ha remarcado actuaciones alineadas con la lucha contra el cambio climático, como en alumbrado, eficiencia energética y de riegos, mejora de zonas verdes y parques o reforestación. También otras que emanan directamente del acuerdo de gobierno suscrito entre Izquierda Unida y PSOE.

Por su parte, el portavoz socialista y concejal de Economía y Hacienda y de Desarrollo Económico y Empleo considera que la propuesta para destinar los remanentes se ha hecho con celeridad, después de que el Congreso de los Diputados abriera la puerta, el pasado 20 de octubre, a su aplicación. Jesús García Zamora ha reconocido que sigue el diálogo con Podemos para conseguir su apoyo y que dependerá de si lo consiguen también para el global de los presupuestos de 2021. En cualquier caso, el también primer teniente alcalde ha remarcado la apuesta social.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos cree que el equipo de gobierno vuelve a pasar lo que Noemí Otero califica como “rodillo”, mientras mantiene a la oposición callada, con la connivencia de Podemos. La representante naranja muestra su desacuerdo con algunas prioridades incluidas en la propuesta. Pone como ejemplo la continuación de la rehabilitación de La Cárcel_Centro de Creación, señalado que es prescindible en estos momentos y define como “irrisoria” la cantidad reservada para eficiencia energética.

Además, Otero duda que se vaya a llevar a cabo todo lo incluido en la propuesta, indicando que el equipo de gobierno no ha llegado a ejecutar por completo los presupuestos ordinarios de los últimos ejercicios, pese a contar con una capacidad inversora mucho menor. La portavoz de Ciudadanos critica que, mientras se proponen actuaciones que no coinciden con las prioridades de la ciudad, se mantienen sin poner en marcha actuaciones derivadas de mociones aprobadas por unanimidad en el Pleno, no se han iniciado gestiones para la introducción de aparcamientos disuasorios o se ha producido el cierre “por la puerta de atrás”, según ha agregado en declaraciones a COPE, del parking de Ezequiel González, entre otros asuntos.