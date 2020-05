Un concurso de fotografía para los jóvenes de un pueblo segoviano

Numerosos municipios segovianos siguen pendientes de la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus, a la espera de tomar una decisión definitiva sobre las citas festivas, culturales o deportivas que suelen desarrollar en sus localidades durante el verano. También están a la espera de una posible instrucción general en ese sentido que pueda hacer el Gobierno de España.

Un ejemplo lo constituye Valverde del Majano. Su Ayuntamiento ha decidido la suspensión de las fiestas que cada año se celebran en el mes de junio, por el poco tiempo que resta ya y la incrtidumbre que sigue suponiendo la situación ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión en firme respecto a las otras fiestas de Valverde: las del mes de agosto.

Precisamente, ese octavo mes del año congrega las celebraciones de gran parte de los municipios de la provincia. Aunque no son solo las fiestas lo que está pendiente de acuerdo definitivo en Valverde del Majano, puesto que el municipio cuenta también con una amplia oferta cultural y deportiva en los meses de verano, que está igualmente en el aire. Porque si no existe la seguridad de poder garantizar de manera oportuna el bienestar de la población no se deben celebrar eventos, como ha indicado en COPE el alcalde, Javier Lucía.

El regidor ha reconocido que el municipio atraviesa un periodo mayor de calma tras las semanas más duras de la pandemia y también después de que el 2 de mayo se desatase un incendio en la planta de una empresa de gestión de residuos, ubicada en el polígono industrial Nicomedes García. El Consistorio ha intentado, "en todo momento, estar cerca de los vecinos". En primer lugar, a través de la información sobre las medidas, normas e indicaciones que se han ido gestando. Y, por otro lado, con acciones para "mejorar su vida", buscando minimizar contagios y desinfectando calles (con la participación de agricultores locales) y otros elementos, como los contenedores de recogida de residuos, de manera semanal. Asimismo, se han entregado diplomas a los niños de la localidad y kits en todos los domicilios, con mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico.

El Ayuntamiento ha organizado un concurso de fotografía orientado a los más jóvenes, para que participen desde casa. Y es que ese segmento de la población sufre especialmente las consecuencias del confinamiento, según Javier Lucía, que ha hecho hincapié en las necesidades específicas de socialización que aporta la edad de jóvenes y adolescentes.