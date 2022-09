El Complejo Asistencial de Segovia protagoniza un cupón de la ONCE

El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, y el director de la Agencia ONCE en Segovia, Claudio Congosto, junto al gerente de Asistencia Sanitaria, Luis Gómez de Montes, han presentado esta mañana en el Hospital General el cupón dedicado al Complejo Asistencial de Segovia. El boleto pertenece a la serie ‘Tú eres importante’, una iniciativa de la ONCE para rendir homenaje a todo el personal de los centros hospitalarios, que muestra imágenes de los hospitales de referencia de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas españolas y pretende difundir la labor que llevan a cabo para mejorar la salud de millones de personas. Una labor que ha cobrado especial relevancia en la lucha contra la covid-19.

En Castilla y León, los complejos hospitalarios de Burgos, Salamanca, Soria o Ávila ya han protagonizado un cupón de esta serie de homenaje a los trabajadores de los centros asistenciales. El cupón del hospital segoviano corresponde al sorteo de mañana jueves, 15 de septiembre, y tiene una distribución de 5,5 millones de unidades en toda España.

En el acto de presentación, el delegado territorial ha trasladado al director de ONCE en Segovia, su agradecimiento a este reconocimiento a todo el personal del Área de Salud de la provincia, “que una organización tan prestigiosa como la ONCE, con una trayectoria tan consolidada, haya tenido este detalle es algo que nos honra y nos satisface a todos, especialmente a los responsables del Sistema Sanitario Público en Castilla y León”, ha señalado José Mazarías. Del mismo modo se ha manifestado el gerente de Asistencia Sanitaria ante este gesto de la ONCE con todos los trabajadores.

Todas las loterías de la ONCE componen una oferta de juego responsable, seguro y social que permite a la Organización cumplir sus objetivos: realizar una amplia labor social y solidaria destinando todos los ingresos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y/o con otra discapacidad; y una gestión segura y responsable, porque la ONCE se preocupa de garantizar la protección del conjunto de consumidores, desde el diseño de los productos hasta su comercialización. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde la web.