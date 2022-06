Clara Martín asegura que será la alcaldesa de Segovia que inaugure el CIDE

En su primera comparecencia como alcaldesa en los micrófonos de COPE, Clara Martín ha dejado claro que, restando menos de un año para la conclusión del mandato corporativo, pocas revoluciones ni experimentos se pueden esperar de su gestión. Más bien continuidad, para ir resolviendo los asuntos pendientes.

Edificio CIDE

En ese sentido, hasta julio no se conocerán los cambios que pueda introducir en el equipo de gobierno. Aunque Martín parece apuntar pocas modificaciones, más allá de las que imponga la incorporación de la nueva concejala, María Antonia Sanz. Y en esos temas pendientes aparece, recurrente, el CAT. El edificio de Emprendedores. El CIDE. Tajante se ha mostrado en COPE Clara Martín, afirmando que ella va a ser la alcaldesa que inaugure el espacio.

¿Y sobre la reunión pendiente con el presidente de la Junta de Castilla y León? Clara Martín confía en que sea cuanto antes, para tratar Con Alfonso Fernández Mañueco temas como el instituto de San Lorenzo o la ampliación hospitalaria, además del proyecto de Prado del Hoyo. Es un encuentro pendiente, que se fijó con Clara Luquero, pero que la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas obligó a posponer.

Su gestión en estos meses estará condicionada de alguna manera por la cercanía de las elecciones municipales del próximo año. Tradicionalmente, los alcaldesa socialistas en ejercicio tienen la potestad de ser candidatos, si lo desean. Clara Martín no se esconde. Se postula para encabezar la lista socialista a las municipales. Aunque matiza que no se abrirá una lucha si en el partido prefieren que no sea la candidata.

Prado del Hoyo

Y sobre el proyecto de Prado del Hoyo, mientras la Junta hasta ahora ha parecido apostar por que esa declaración de interés regional llegue una vez esté aprobado el Plan Parcial que fije el desarrollo urbanístico de la zona, desde el Ayuntamiento aseguran que ambas cosas se pueden acometer en paralelo, de modo que se gane tiempo.

Una vez listos los informes sectoriales, el Ayuntamiento debe remitir toda la documentación a la Junta, para el informe ambiental. El plazo máximo dipuesto para emitirlo es de tres meses aunque, al ser preceptivo, si se demorase más, habría que esperarlo. Y si llegase antes, se acortarían los plazos. En parte, de eso depende si antes de final de este año el avance es sustancial. Aunque la parte de reparcelación y urbanización del espacio corresponde a los propietarios de los terrenos, como ha recordado en COPE la alcaldesa, Clara Martín.

De que se cumpla o no el cronograma marcado, depende también en gran parte la paciencia de las empresas implicadas en el proyecto de Prado del Hoyo. O de algunas de ellas, al menos. No obstante, la regidora reitera: la adquisición de terrenos en Bernuy de Porreros no tiene por qué restar.