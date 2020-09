La cita de la Fuencisla con los segovianos será solo en interior

El mes de septiembre está marcado en Segovia por los actos que se celebran en honor de la patrona de la ciudad y su tierra: la Virgen de la Fuencisla. Cada año, la imagen deja durante unos días su santuario de las peñas grajeras y se traslada a la Catedral, donde permanece para el Novenario que se celebra en su tributo. Pero las especiales condiciones de este año, marcado por la pandemia y las restricciones alcanzan, lógicamente, también al programa, que ha tenido que ser modificado.

Lo ha relatado en COPE el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla. Julio Borreguero ha confirmado que todos los actos del programa que tienen lugar en la calle han sido suspendidos, ante la imposibilidad de garantizar que no se produzcan concentraciones de personas que puedan suponer riesgo de contagios. De esta manera, lo primero que no tendrá lugar será la exposición de la imagen en la sacristía del santuario, a donde estaba previsto su traslado desde el Camarín en el que permanece.

Tampoco podrá tener lugar el traslado en procesión y sobre la carroza por las calles de Segovia. Un recorrido que, tradicionalmente, reúne gran cantidad de personas a los pies del Acueducto y, especialmente, en la entrada de la patrona a la Plaza Mayor, donde cada año es recibida por las autoridades religiosas, civiles y militares de la ciudad. En ese punto, además, los alumnos de la Academia de Artillería rinden honores a la Virgen de la Fuencisla, que ostenta el rango honorífico de capitán general. Las danzas que también se bailan ante la carroza quedan asimismo suspendidas.

De tal modo, el traslado de la Virgen se efectuará de manera discreta, en un vehículo particular, el 17 de septiembre. La recepción de las autoridades, con todas las medidas de seguridad, se desarrollará en el interior de la seo. Pese a la indicación de la Junta de Castilla y León de que los aforos se limiten al 50%, Julio Borreguero calcula que el de la Catedral no alcanzará el 10% y que no se congregarán más de 400 personas en su interior. Se colocarán sillas, con una distancia mínima entre ellas de un metro y medio. Y para favorecer que más gente pueda entrar al templo, en las naves laterales se instalarán pantallas, para poder seguir el acto de entronización de la imagen en el Altar Mayor.

En cualquier caso, la cofradía negocia la retransmisión televisiva del mismo y Borreguero ha aconsejado que todo el que pueda evite acudir a la Catedral, para evitar cualquier tipo de aglomeración. Además, ha zanjado que, cuando se complete el aforo previsto, dejará de permitirse la entrada de más personas. Otra de las medidas tiene que ver con el flujo por la propia seo. La entrada tendrá lugar por la puerta de San Frutos, mientras que las salidas se efectuarán por zonas. Se abrirá la puerta del Enlosado y, si fuera necesario, se usará también la de San Geroteo. El presidente de la cofradía ha rogado que no se reúnan corrillos en esos accesos.

Teniendo en cuenta todas estas medidas, se celebrará el Novenario, que arrancará a las 19:30 horas y discurrirá del 18 al 26 de septiembre, con posterior eucaristía presidida por el obispo de Segovia, monseñor César Franco. Se mantiene la Novena de los Jóvenes, que comienza a la siete de la mañana. En cuanto a la ofrenda de frutos de la tierra, se suspende el cortejo que cada año arranca en la plaza del Azoguejo y sube por la Calle Real hasta la Catedral. Sin embargo, el viernes, 25 de septiembre se podrán depositar esos frutos, en la capilla de san Antón de la seo, entre las 17:00 y las 18:30 horas, puesto que no se quiere prescindir de su posterior reparto entre entidades asistenciales, como ha remarcado Borreguero.

Para el domingo 27 de septiembre está programada la Fiesta Principal, tras la que la imagen de la patrona de Segovia y su tierra volverá a su santuario, también de manera discreta. Ya en ese templo de las afueras de la ciudad está previsto el desarrollo del Novenario de los Sexmos, entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre.